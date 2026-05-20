10.000 mAh Bataryalı Redmi Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Redmi Turbo 6 Max ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bununla birlikte akıllı telefonun kritik özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni cihaz, çok büyük bir batarya, son derece güçlü bir işlemci ve dahasıyla birlikte kullanıcıları karşılayan bir model olacak.

Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Diğer Özellikler: Ekran altına entegre parmak izi sensörü

Ekran altına entegre parmak izi sensörü Suya Dayanıklılık: IP68 / IP69

Redmi Turbo 6 Max'te Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Redmi Turbo 6 Max, 10.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bu, yeni telefonun işi gereği sürekli dışarıda olması gereken kişiler için oldukça ideal bir seçenek olacağı anlamına geliyor. Özellikle de sürekli hareket hâlindeyseniz, prize çok ulaşmıyorsanız ve powerbank taşıma gibi alışkanlığınız da yoksa size oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır.

Redmi Turbo 6 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefon, 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve 2K çözünürlük sunan bir model olarak karşımıza çıkacak. Redmi Turbo 5 Max ise 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunan AMOLED ekran sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü. Yeni telefonda da aynı ekran teknolojisi, yenileme hızı ve parlaklık değerini görebiliriz.

Böyle bir senaryoda cihaz, yoğun gün ışığı altında bile net bir görüş sunacaktır. Öte yandan canlı bir görüntüye sahip olmaya yardımcı olacaktır. Bunun yanında menüler arasında geçiş yapma, sosyal medyada kaydırma ve benzeri eylemler gerçekleştirildiğinde de oldukça akıcı bir hissiyat elde ettirecektir.

Redmi Turbo 6 Max Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Elbette ki deniz suyuna maruz bırakmaktan yine kaçınmak gerekecektir. Ayrıca sıcak duş altında kullanıldığında olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Bunların haricinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazaları hakkında endişelenmeye gerek olmayacaktır.

Redmi Turbo 6 Max'in İşlemcisi Ne Olacak?

Yeni telefon, Dimensity 9500s işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, yüksek grafik ayarları ile oynandığında ortalama olarak Genshin Impact'te 50-60 FPS, Wuthering Waves'te 40-60 FPS, Zenless Zone Zero'da ise özellikle yoğun efektlerin devreye girdiği savaş esnasında 40-50 FPS elde edilebiliyor. Bu arada aynı işlemcinin daha önce hem Redmi Turbo 5 Max hem POCO X8 Pro Max'te tercih edildiğini not düşelim.

Redmi Turbo 6 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max için 2 bin 499 yuan (16 bin 733 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model, öncekine göre daha yüksek batarya da dahil olmak üzere önemli iyileştirmelerle gelecek. Bunu göz önünde bulunduracak olursak bir sonraki modelin de 2 bin 600 yuan civarı fiyata sahip olabileceğini söylemek mümkün. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 33 bin TL civarında olacaktır. Tabii, konuya ilişkin henüz resmî açıklama yok. O yüzden farklı fiyatla da sunulabileceğini belirtmekte fayda var.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi 14C ve Redmi 13 satılıyor ancak bunların arasında Redmi Turbo 5 Max yer almıyor. O yüzden yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu hakkında açıklama yapılmadı. Dolayısıyla planlar değişiklik gösterebilir.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 ve Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının Ocak ayının sonuna doğru tanıtıldı. Benzer şekilde Redmi Turbo 4'ün tanıtımı da 2025 yılının Ocak ayında gerçekleştirilmişti. Bunları göz önünde bulundurursak Redmi Turbo 6 Max de 2027 yılının Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi Turbo 6 Max'in özellikle bataryası ve işlemcisi ile öne çıkacak bir model olduğu kanaatindeyim. Cihaz, dev bataryası sayesinde özellikle sık sık kamp ve benzeri aktivitelerle uğraşan ya da günün büyük bölümünü dışarıda geçirenler için büyük avantaj sağlayacaktır. Öte yandan güçlü işlemcisi sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz oynatacaktır. Elbette ki bunların satışlara da olumlu bir katkısı olacaktır.