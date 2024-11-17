Nostalji Severler Buraya: Casio, İkonikleşen Saat Modelini Akıllı Yüzüğe Dönüşütürdü!

Japonya merkezli saat üreticisi Casio, piyasaya sürdüğü ilginç bir ürünle teknoloji gündemine oturdu. Şirket, 50. yıldönümüne özel olarak ikonikleşen bir saat modelini akıllı yüzüğe dönüştürdü. Detaylar haberde.

Casio 50. Yıldönümüne Özel Olarak Sevilen Saatini Yüzüğe Dönüştürdü

Casio, 50. yıldönümü şerefine ilk akıllı yüzük modeli CRW-001-1JR'yi piyasaya sürdü. Şirketin yeni ürünü, güçlü özelliklerinin yanı sıra neredeyse hepimizin en az bir kez kullandığı bir saat modelinden esinlenmesiyle büyük ilgi gördü.

A159WA-N1DF model numaralı ikonik kol saati ile birebir aynı tasarıma sahip olan yeni cihaz, yaklaşık bir inçlik bir ekran boyutu ile birlikte geliyor. Akıllı yüzük, tarih veya saati görüntülemenin yanında, kronometre ve zamanlayıcı olarak da görev yapabiliyor. Alarm özelliğine sahip ürün, ses çıkarmak yerine ekranını yanıp söndürme işleviyle çalışıyor.

Ürünün can alıcı kısmı ise dayanıklılık alanında. Casio tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzük tek bir pille iki yıl boyunca ayakta kalabiliyor. Su geçirmez özellikte olan cihaz, maalesef şimdilik sadece tek bir boyut seçeneğine sahip.

İlk olarak anavatanı Japonya'da satışa sunulan yeni yüzüğün fiyatı ise sadece 128 dolar (4,428 TL) olarak açıklandı. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise merak konusu.

Peki siz yeni Casio akıllı yüzük hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...