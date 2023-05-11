Performans Canavarı Casper Excalibur G870 Satışa Çıktı

Yüksek performans ve şık tasarımıyla adından söz ettirmeyi başaran Casper Excalibur G870 satışa sunuldu. Oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar modeli olan Casper Excalibur G870'in özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Casper Excalibur G870 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: IPS

Tepki Süresi: 3ms

RAM: 8 GB DDR4 / 12 GB DDR4 / 16 GB DDR4 / 32 GB DDR4 / 64 GB DDR4

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7 12650H / 12. Nesil Intel Core™ i5 12450H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6 / RTX4050 6 GB 96 Bit GDDR6 / RTX3060 6 GB 192 Bit GDDR6 / RTX2050 4 GB 128 Bit GDDR6

Depolama Alanı: 250 GB M.2 SSD PCle 3.0 / 500 GB M.2 SSD PCle 3.0 / 1TB M.2 SSD PCle 3.0 / 2 TB M.2 SSD PCle 3.0 + 2 TB M.2 SSD PCle 3.0 / 2 TB M.2 SSD PCle 3.0

Kamera: 720p 1 MP

Ağırlık: 2,5 kg

Kalınlık: 24 mm

Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2)

Portlar: 3 adet USB 3.1 / 1 adet HDMI / 1 adet TYPE-C / 1 adet RJ45 LAN / 1 adet ses girişi

Yüksek performans, güçlü soğutma sistemi ve kaliteli ekran özellikleri ile dikkat çekken Excalibur G870 oyuncudan mühendise yazılımcıdan öğrenciye kadar farklı kesimlere hitap ediyor. Akıllı turbo termal soğutma teknolojisi, PC'nin sıcaklık sorunu yaşamamasına yardımcı oluyor.

89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki iki adet turbo fan bilgisayarın performansını artırırken soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Metal gövde yapısına sahip olan dizüstü bilgisayar modeli sahip olduğu bilgisayar için özelleştirme sistemi de bulunuyor. Casper'ın web sitesi üzerinden ihtiyacınıza en uygun donanım bileşenlerini tercih edebilirsiniz.

Casper Excalibur G870 Fiyatı

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Casper Excalibur G870, 25 bin 283 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.