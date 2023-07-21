Üretkenliği Üst Seviyeye Taşıyan Casper Nirvana C550 Satışa Çıktı

Casper, Nirvana C550 isimli yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürdü. Özel menteşe yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran laptop, karanlık ortamda bile üretkenliğin maksimum seviyede olmasına imkân tanıyor. Peki, Casper Nirvana C550'in özellikleri neler?

Casper Nirvana C550 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Teknolojisi: IPS

RAM: 64 GB'a kadar RAM desteği

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7 1255U / 12. Nesil Intel Core i5 1235U

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

Depolama: 2 TB'a kadar SSD

Batarya: 45.6Whr

Ağırlık: 1,8 kg

Kalınlık: 19,8 mm

Kamera: 1 MP 720p

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Casper Nirvana C550, IPS ekran üzerinde FHD çözünürlük sunuyor. 135 derece açılabilen özel menteşe yapısının yer aldığı dizüstü bilgisayar, bu sayede daha rahat şekilde kullanılabiliyor.

Casper tarafından üretilen dizüstü bilgisayarın klavyesinde 3 kademeli aydınlatma seçeneği bulunuyor. Karanlık ve az ışıklı ortamlar için özel olarak geliştirilen klavyedeki %100, %60 ve %30 kademeleri manuel olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede klavye ışığı otomatik kapanmadan bilgisayar kullanılabiliyor.

Nirvana C550, akıllı batarya teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Şarj sırasında belirli bir dolum oranına ulaşıldığında alınan akım miktarı düşürülüyor ve daha düşük akımla daha stabil bir dolum yapılıyor.

Casper Nirvana C550 Fiyatı

Casper Nirvana C550 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli 16 bin 375 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Casper'ın web sitesinde bilgisayarı özelleştirme imkânı da bulunuyor. Böylece ihtiyacınıza en uygun donanım bileşenlerini seçebilirsiniz.

Casper marka yeni dizüstü bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Casper Nirvana C550 ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.