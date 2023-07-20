Keychron Q6 Pro Piyasaya Sürüldü!

Keychron üretmiş olduğu kaliteli cihazlarıyla oyunseverlerin ilk tercih ettiği marka oluyor. Şirket geliştirmiş olduğu teknoloji harikalarına bugün bir yenisini daha ekledi. Teknoloji şirketinin Keychron Q6 Pro adını verdiği yeni klavye hem özelleştirilebilirlik seçeneği hem de çift modlu bağlantı özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Keychron Q6 Pro Özellikleri ve Fiyatlandırması

Klavye, standart tuş dinamiklerine sahiptir. Gövdesi alüminyumdan yapılan cihaz dayanıklılık özelliğini buradan alır. Modelin siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere 3 rengi bulunur. Model, Keychron’un geliştirdiği K Pro anahtar gövdesi ile tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve dokunsal bir yazma deneyimi sunan klavye ayrıca KSA yüksekliği ve iki renkli enjeksiyon tuş başlıklarını içerir.

Ürünün iç tasarımında, Conta Yapısı + PC konumlandırma kartı kullanır. Bu sayede kullanıcılara daha rahat yazma deneyimi sunar ve gürültü seviyesini azaltır.

Keychron Q6 Pro,çift modlu bağlantı özelliği sebebiyle klavyeyi kablosuz veya kablosuyla birlikte kullanım fırsatı sunar. Son dönem teknolojileriyle donatılan bu klavye Mac ve Windows sistemleriyle uyumludur. Bugün kullanıma sunulan Keychron Q6 Pro şu anda 125 $ dolardan satışa çıkarıldı.

Keychron 'un çıkarmış olduğu yeni klavye hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.