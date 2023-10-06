Netflix'in Sevilen Dizisi Castlevania: Nocturne 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!
Netflix ilk sezonu çok beğenilen Castlevania: Nocturne dizisinin 2. sezon fragmanını yayınladı. İşte o fragman!
Castlevania: Nocturne, 1972'de Fransız Devrimi'nin zirvesinde geçiyor. Aristokrasi, devrimi ezmek için Vampir Mesih ile tehlikeli bir ittifak kurarken, vampir avcısı Richter Belmont direnişe liderlik etmek üzere seçilir. Karayipli büyücü Annette ve müttefiki Eduoard'ın yardımıyla devrimciler, yıllar süren sömürgeciliğin ardından Fransa'da vampir yönetimini sona erdirmek ve değişimi başlatmak için yola çıkarlar.
Netflix'e göre "Castlevania: Nocturne 1. Sezon" yayınlandıktan sonraki ilk beş gün içinde En İyi 10 İngilizce TV listesine girdi ve ayrıca 40 ülkede İlk 10'a girdi. Bu başarının ardından Netflix dizinin 2. sezonunun geleceğini duyurmuştu.
İşte O Fragman
Netflix'in açıklamasına göre, dizinin ikinci sezonunda yönetmenlik görevini Sam Deats ve Adam Deats üstlenirken, yapımcılığını ise yine Project 51 Productions ve Powerhouse Animation üstlendi.
Netflix yenilemeyi duyurduğunda Kolde ve Bradley ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Muhteşem tepki ve destekleri için eski ve yeni tüm Castlevania hayranlarına teşekkürler! Sizlere daha fazla Castlevania: Nocturne ve Richter Belmont'un yükselişiyle ilgili bir sonraki bölümü sunabildiğimiz için heyecanlıyız." dediler.
Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi
En iyi anime diziler ve filmler neler? Keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyan çok sayıda anime bulunuyor. Bu yazıda dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları bir arada topladık.
Sizin fragman hakkındaki yorumlarınız neler? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR