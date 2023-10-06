Netflix'in Sevilen Dizisi Castlevania: Nocturne 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Castlevania: Nocturne, 1972'de Fransız Devrimi'nin zirvesinde geçiyor. Aristokrasi, devrimi ezmek için Vampir Mesih ile tehlikeli bir ittifak kurarken, vampir avcısı Richter Belmont direnişe liderlik etmek üzere seçilir. Karayipli büyücü Annette ve müttefiki Eduoard'ın yardımıyla devrimciler, yıllar süren sömürgeciliğin ardından Fransa'da vampir yönetimini sona erdirmek ve değişimi başlatmak için yola çıkarlar.

Netflix'e göre "Castlevania: Nocturne 1. Sezon" yayınlandıktan sonraki ilk beş gün içinde En İyi 10 İngilizce TV listesine girdi ve ayrıca 40 ülkede İlk 10'a girdi. Bu başarının ardından Netflix dizinin 2. sezonunun geleceğini duyurmuştu.

İşte O Fragman

Netflix'in açıklamasına göre, dizinin ikinci sezonunda yönetmenlik görevini Sam Deats ve Adam Deats üstlenirken, yapımcılığını ise yine Project 51 Productions ve Powerhouse Animation üstlendi.

Netflix yenilemeyi duyurduğunda Kolde ve Bradley ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada:

“Muhteşem tepki ve destekleri için eski ve yeni tüm Castlevania hayranlarına teşekkürler! Sizlere daha fazla Castlevania: Nocturne ve Richter Belmont'un yükselişiyle ilgili bir sonraki bölümü sunabildiğimiz için heyecanlıyız." dediler.

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