GTA 5, Game Pass’e Geri Dönüyor! İşte Tarih ve Detaylar

Eğer GTA 6 çıkmadan son bir defa GTA 5 oynamak istiyor ama oyuna para vermek istemiyorsanız şanslı gününüzdesiniz. Rockstar Games'in eskimeyen şaheseri Grand Theft Auto V, uzun bir aradan sonra bir kez daha Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

GTA 5, Game Pass’e Geliyor

Tüm dünyadaki oyuncular heyecanla GTA 6'yla ilgili yeni detayların açıklanmasını beklerken, Rockstar Games farklı bir müjdeyle gündeme geldi. Epic Games ve Steam'de 1.000 TL'nin üzerinde bir fiyatla satılan GTA 5, Game Pass'e geri dönüyor.

Rockstar Games'ten yapılan açıklamaya göre, Grand Theft Auto V bu ay içinde Xbox ve PC Game Pass abonelerine sunulacak. 209 TL ödeyerek PC ya da konsol Game Pass alan ya da 309 TL ödeyerek Game Pass Ultimate aboneliği alan kullanıcılar GTA 5'e ek bir ücret ödemeden kütüphanedeki diğer oyunlarla birlikte erişebilecek.

İlk defa 2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5, o tarihten bu yana 200 milyonun üzerinde kopya sattı. Aradan geçen 12 yıla rağmen oyuncular bu yapıma doymadı ve hala satılmaya devam ediliyor. Ancak oyuncular artık GTA 6'yı görmek istiyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalar merakla beklenen oyunun 2025'in bahar aylarında çıkacağı yönündeydi.

Ancak nisan ayına girmemize rağmen henüz ne bir fragman ne de satış tarihi açıklanmadı. Bu durum GTA 6'nın erteleneceği iddialarını güçlendirirken, GTA 5'in Game Pass'e gelmesini bu doğrultuda pozitif yorumlayanlar da mevcut.