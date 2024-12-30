Huawei Mate XT'nin Gövdesi Altınla Kaplandı: Fiyatı Dudak Uçuklatan Cinsten!

Günümüz akıllı telefon ve aksesuarlarını yeniden tasarlamasıyla ünlenen Caviar, Huawei'nin bu yaz piyasaya sürdüğü üçe katlanabilir telefonu Mate XT üzerine bir kez daha yoğunlaştı. Şirket, cihazın gövdesini altın malzeme ile tekrardan tasarladı.

Geçtiğimiz aylarda da Mate XT için 24 ayar altın kaplamalı "Altın Ejderha" isimli özel bir tasarım oluşturan firma, şimdi ise katlanabilir telefona 18 ayar altın kullanarak yeni bir gövde tasarladı.

Altın Gövdeli Yeni Huawei Mate XT'nin Fiyatı 100 Bin Dolar

Fransa merkezli lüks tasarım şirketinin yeni Huawei Mate XT yorumu, 18 ayar altından oluşan gövdesi nedeniyle bol sıfırlı bir fiyata sahip. Yurt dışında 100 bin dolara satışa çıkan yeni telefonun, ülkemizdeki karlışığı tam tamına 3 milyon 533 bin TL. Şirketin bir diğer Mate XT tasarımı ise 435 bin TL'lik bir etiket değerine sahipti.

Yeni versiyon, sadece fiyat tarafında değil telefonun ağırlığında da büyük bir artışa sebep oldu. Tamamen altın gövdeli yeni Mate XT'nin toplam ağırlığının 1 kilogram olduğu bildiriliyor. Yaptığı açıklamada söz konusu cihazdan sadece 88 adet üretileceğini söyleyen Caviar, yeni özel tasarımlı Huawei Mate XT'yi satın almak isteyenlerin kendileri ile iletişime geçmesi gerektiğini bildiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir akıllı telefon için 100 bin dolar gözden çıkarılabilir mi? Yorumlarda buluşalım...