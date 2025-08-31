Kamerasız iPhone 17'ler Duyuruldu: Dudak Uçuklatan Fiyatıyla!

Akıllı telefonları özelleştirerek çok daha lüks hale getiren Caviar, Apple’ın 9 Eylül tarihinde tanıtacağı iPhone 17 için yeni bir sınırlı üretim serisini duyurdu. Şirket, Stealth Collection adını verdiği koleksiyonda kamerasız iki ultra özel model tanıttı: iPhone 17 Air Stealth Carbon ve iPhone 17 Pro Max Stealth Titan.

Caviar, Kamerasız iPhone 17 Seçeneklerini Duyurdu

iPhone 17 Air Stealth Carbon, adından da anlaşılacağı üzere Apple’ın bugüne kadarki en ince iPhone’u olması beklenen iPhone 17 Air temel alınarak geliştirildi. Caviar, arka kameraları tamamen kaldırıp cihazın arka panelini karbon fiber gövdeyle değiştirdi.

Ortaya çıkan cihaz, Caviar’ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en hafif iPhone oldu. Sadece 19 adet üretilecek bu özel seride her cihazın üzerinde kazınmış seri numarası bulunacak.

Air Stealth Carbon’un tasarımı minimalizm ve gizliliğe odaklanıyor. Caviar, kameradan doğabilecek güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için tüm kamera modüllerini çıkardı. Karbon gövde, hem hafif hem de premium bir his sunarken, geleneksel akıllı telefon özelliklerinden çok gizlilik ve sadeliğe önem veren kullanıcıları hedefliyor.

Daha büyük bir telefon isteyenler için iPhone 17 Pro Max Stealth Titan modeli de tanıtıldı. Yüksek güvenlikli ortamlarda çalışan profesyoneller için tasarlanan bu model de kameralardan tamamen arındırıldı ve güçlendirilmiş karbon gövdeye sahip.

Daha koyu tonlar ve keskin hatlar kullanılan tasarım, daha resmi bir estetik sunuyor. Bu versiyon da sadece 19 adet ile sınırlı olacak.

iPhone 17 Air Stealth Carbon’un fiyatı 8.630 dolar, iPhone 17 Pro Max Stealth Titan’ın fiyatı ise 8.910 dolar olarak açıklandı. Caviar, kendi web sitesinden ön siparişleri başlattı ve cihazları otantiklik sertifikasıyla birlikte lüks ambalajda sunuyor.