Tanıtıma Günler Kala: iPhone 17 Serisi Fiyat Listesi Sızdı!

Apple’ın 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik için geri sayım başladı. Yeni AirPods Pro ve Apple Watch modelleri merakla beklenirken, asıl dikkatler iPhone 17 serisine çevrilmiş durumda. Dört farklı modelden oluşacağı söylenen seriye dair bugüne kadar pek çok sızıntı gündeme geldi. Son olarak ise iPhone 17 serisi fiyat listesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

İddia Edilen iPhone 17 Serisi Fiyat Listesi

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşması beklenen seri için fiyatların büyük ölçüde artacağı konuşuluyor. Standart iPhone 17’nin başlangıç fiyatının aynı kalacağı öne sürülse de özellikle Air, Pro ve Pro Max modellerinde 50 dolarlık bir artış beklentisi var. Analistler bu yükselişin en önemli nedenlerinden birinin gümrük tarifeleri olduğunu belirtiyor.

Mevcut sızıntılara göre başlangıç fiyatı iPhone 17 için 799 dolar, iPhone 17 Air için 949 dolar, iPhone 17 Pro için 1.049 dolar ve iPhone 17 Pro Max için 1.249 dolar olacak.

Beklenen iPhone 17 serisi fiyat listesi şu şekilde sıralandı:

iPhone 17: 799 dolar

iPhone 17 Air: 949 dolar (+50 dolar)

iPhone 17 Pro: 1.049 dolar (+50 dolar)

iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar (+50 dolar)

Beklenen iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,2 inç

6,2 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

1179 x 2556 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

Beklenen iPhone 17 Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel

1290 x 2796 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1.6) geniş açılı kamera

48 MP (f/1.6) geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP (f/1.9) geniş açılı kamera

12 MP (f/1.9) geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

Beklenen iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel

1206 x 2622 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

Beklenen iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2868 piksel

1320 x 2868 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

