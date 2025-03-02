John Wick Temalı Bu Galaxy S25 Ultra'dan Sadece Bir Tane Var!

Son yıllarda akıllı telefon ve aksesuar için oluşturduğu özel tasarımlarla teknoloji gündemini sık sık meşgul eden Caviar, nihayet Samsung'un geçtiğimiz ocak ayında tanıttığı S25 Ultra modeline de el attı. Şirketin yeni S25 Ultra tasarımı klasikleşen altın kaplamaya ve özel bir John Wick tasarımına sahip.

Caviar'ın duyurduğu yeni Samsung Galaxy S25 Ultra Viper modeli, adını John Wick karakterinin ünlü silahından alıyor. Yeni tasarımında bol bol altın kullanan Caviar, bu modelin yalnızca bir kişinin cebine gireceğini söylüyor.

24 Ayar Altın Kaplamalı Yeni Telefondan Sadece Bir Tane Üretildi

Lüks akıllı telefon tasarımcısı Caviar'ın açıklamalarına göre, yeni Galaxy S25 Ultra Viper'ın gövdesi akıllı telefon dünyasında az rastladığımız titanyum alaşım bir malzeme ile üretilmiş. Gövdenin üzerindeki detaylarda ise bol miktarda 24 ayar altın kaplama mevcut. Detay demişken, cihazın arka tarafında John Wick ile özdeşleşen Viper tabancanın bir motifi bulunuyor. Söz konusu tabancanın kabzasında ise yine Wick'e atıfta bulunan altından bir kum saati yer alıyor.

Teknik özellikleri orijinal Samsung Galaxy S25 Ultra modeliyle aynı olan yeni cihazdan sadece bir tane üretildiği bildiriliyor. Caviar tarafından 9000 dolar (yaklaşık 327 bin 636 TL) karşılığında satışa çıkarılan cihazın ilk sipariş veren kullanıcıya teslim edilmesi ile birlikte raflardan kaldırılması bekleniyor.

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