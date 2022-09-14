Resmi Gazete üzerinden yayımlanan yönetmelikle beraber akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi elektronik cihazlarda cayma hakkı düzenlemesi ertelendi. Peki, geçtiğimiz haftalarda duyurulan değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek? Konuya dair detaylar haberimizde.

Cayma Hakkı Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik ile beraber bilgisayar, akıllı saat, akıllı telefon ve tablet gibi elektronik ürünlerde iade hakkı düzenlemesi ertelenmiş oldu. Söz konusu değişikliğin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

AA'daki habere göre ertelemenin sebebi satıcı / sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri arasında ticari sözleşmelerin revizyonuyla bilgi işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi ve tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir.

Gerçekleştirilen yeni düzenlemenin cayma hakkının kullanımı dışındaki diğer hükümlerinin ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Resmi Gazete üzerinden geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yönetmeliğe göre internet üzerinden satın alınan elektronik ürünlerin iadesi kaldırılırken, tüketiciye teslim edilen ürünlerde bir sorun veya ayıp durumu bulunmadığı takdirde iade sürecinde kargo ücreti de tüketici tarafından ödenecek.

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre tüketicilerin iade işlemini gerçekleştiremeyeceği durumlar şu şekildeydi:

Tüketiciye teslimi yapılmış olan akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat ve tablete dair sözleşmeler.

Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı ya da yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

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