Instagram Hediyeler Özelliğiyle Kullanıcılara Para Kazandıracak

Instagram Hediyeler özelliğiyle içerik üreticilere para kazandırmaya hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde sosyal medya kullanıcıları maddi açıdan desteklemek istediği influencer'lara hediye gönderebilecek. Aslında yeni özellik TikTok'taki özelliğe oldukça benziyor.

Bazı kullanıcılar, en sevdiği içerik üreticilerine görüntüleme ve beğenmenin yanı sıra maddi açıdan destek olabilmek istiyor. Bu nedenden ötürü bazı sosyal medya platformları influencer'lara maddi destek olunabilmesini sağlayan özellikleri uygulamalarına entegre etti. Bu platformlardan bir tanesi de TikTok'tur.

Geçtiğimiz aylarda görüntü tabanlı sosyal medya platformunun da tıpkı TikTok gibi bir özellik üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıkmıştı. Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya hizmetinin içerik üreticilerin para kazanmasını sağlayacak yeni özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Paluzzi, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Instagram'ın yeni özelliğine dair yeni ekran görüntüleri paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüleri, söz konusu işlevin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Bir Meta sözcüsü de Hediyeler isimli özellik ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Instagram'ın yeni özelliği şu anda test aşamasında. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara sunulabilmesi için test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

