CD Projekt RED'in Katılımıyla Depremzedeler İçin 24 Saat Bağış Yayını Yapılacak

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisi gibi oyunlarla tanınan CD Projekt RED, Türk geliştiriciler tarafından başlatılan PlayForTürkiye gönüllü yardım grubuna destek vereceğini açıkladı.

Dünya çapındaki oyuncu ve oyun yapımcıları tarafından kurulan GlobalGameJam ve Woman in Games gibi kuruluşlarla birlikte 16 Mart'ta başlamak üzere 24 saatlik bir yayın düzenleneceği açıklandı.

We’re joining @globalgamejam and @wigj 24 hour-long charity stream to support earthquake victims in Türkiye & Syria — tune in March 16 at 11 AM CET and find more information leading up to the event on the official page: https://t.co/Azr00hCwue pic.twitter.com/UOOjnAF7dE