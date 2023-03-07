CD Projekt RED'in Katılımıyla Depremzedeler İçin 24 Saat Bağış Yayını Yapılacak

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisi gibi oyunlarla tanınan CD Projekt RED, Türk geliştiriciler tarafından başlatılan PlayForTürkiye gönüllü yardım grubuna destek vereceğini açıkladı.

Dünya çapındaki oyuncu ve oyun yapımcıları tarafından kurulan GlobalGameJam ve Woman in Games gibi kuruluşlarla birlikte 16 Mart'ta başlamak üzere 24 saatlik bir yayın düzenleneceği açıklandı.

Yayın Gelirleri Ahbap'a Aktarılacak

We’re joining @globalgamejam and @wigj 24 hour-long charity stream to support earthquake victims in Türkiye & Syria — tune in March 16 at 11 AM CET and find more information leading up to the event on the official page: https://t.co/Azr00hCwue pic.twitter.com/UOOjnAF7dE — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 7, 2023

PlayForTürkiye ekibi iş birliği ile planlanan etkinlikte toplanan gelirler, Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ahbap Derneği'ne aktarılacak.

16 Mart saat 13.00'te başlayacak olan etkinlik, çeşitli dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak. Şimdilik etkinlik hakkında detaylar bulunmuyor.

Türk oyun geliştiricilerinin yardım girişimi, dünya çapında sektörden ve oyun basınından büyük destek topluyor. Geçtiğimiz hafta PlayForTürkiye ekibi ile Humble Bundle iş birliği kapsamında çıkarılan, gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak olan oyun paketi sadece birkaç gün içerisinde 60 milyon TL topladı.