Humble Bundle'dan Deprem Yardım Kampanyası: 72 Oyun ve İçerik 565 TL!

Sık sık uygun fiyatlı olarak sunduğu oyun paketi kampanyalarıyla ve hayır kurumlarına yardımlarıyla tanınan Humble Bundle, bu sefer Kahramanmaraş depreminden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için imkanlarını seferber etti.

Gotham Knights, Ghostrunner, XCOM 2 ve PayDay 2 gibi ünlü oyunların yer aldığı 72 içerik içeren paket, elde edilen gelirin tamamı depremzedelere bağışlanmak üzere 565 TL'den satışa sunuldu.

Şimdiden 4 Milyon TL Toplandı!

1 Mart tarihinde satışa sunulan paket, 6779 kişi tarafından satın alındı ve şimdiden 4 milyon TL değerinde yardım toplandı. Humble Bundle'ın belirttiğine göre ayrı ayrı alınmaya kalkılırsa paketin değeri 1000 doların üzerinde!

Humble Bundle, kampanya kapsamında elde edilen gelirin tamamının Türkiye ve Suriye'de sağlık, gıda, barınma ve yol tamiri konularında çalışma yürüten Direct Relief, International Medical Corps ve Save the Children yardım kuruluşlarına aktarılacağını duyurdu. Pakette aynı zamanda Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunlar da yer aldı.

Eğer 565 TL gibi uygun bir fiyata pakete sahip olmak ve aynı zamanda depremzedelere yardım etmek istiyorsanız buraya tıklayarak kampanyaya katılabilirsiniz.

Pakette öne çıkan bazı oyunlar ise şu şekilde: