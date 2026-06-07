CD Projekt Red'in Gizemli Oyunu İçin İlk Büyük Detaylar Ortaya Çıktı!

Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisinin geliştiricisi olmasıyla bilinen CD Projekt Red, şu sıralar oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Şirket bir yandan The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 üzerinde çalışırken, diğer yandan yıllardır geliştirilmesine rağmen hakkında çok az şey bilinen Project Hadar projesini de sürdürüyor. Yakın zamanda oyunla ilgili ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir iş ilanı sayesinde Project Hadar'ın nasıl bir oyun olacağına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Project Hadar Nasıl Bir Oyun Olacak?

CD Projekt Red'in henüz resmî olarak adı açıklanmayan ve Project Hadar kod adıyla geliştirilen yeni oyununun temellerinin mart ayında atıldığı biliniyor. Uzun süredir gizemini koruyan yapımla ilgili yeni detaylar ise şirketin yayınladığı iş ilanları sayesinde ortaya çıktı. Buna göre CD Projekt Red, Project Hadar için oyunun mimarisi ve teknik stratejisinden sorumlu olacak bir mühendislik direktörü de dahil olmak üzere birçok pozisyon için işe alım başlattı.

Mühendislik direktörü pozisyonuna getirilecek kişi oyunun teknik altyapısının oluşturulmasına liderlik edecek, geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve projenin uzun vadeli teknik yol haritasını belirleyecek. Yani bu rol, Project Hadar'ın geliştirme sürecindeki en kritik pozisyonlardan biri olacak.

Mühendislik direktörü için iş ilanının açıklamasına baktığımızda "Bu pozisyonda, ekibin geri kalanıyla birlikte Hadar evrenindeki yeni ve sürükleyici oyunun sınırlarını zorlamaya yardımcı olacak, oyuncuların uzun süre unutamayacağı duygusal ve açık dünya bir deneyim yaratacaksınız." ifadelerini görüyoruz. Buna göre Project Hadar'ın duygusal anlatıma önem veren bir açık dünya oyunu olacağını söyleyebiliriz. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü CD Projekt Red de zaten bu tarz oyunlar geliştiriyor. Görünüşe göre firma, uzman olduğu alandan devam edecek.

Şirketin diğer iş ilanları incelendiğinde ise oyunda görevler ve NPC'lerin (oyuncular tarafından kontrol edilmeyen, oyun tarafından yönetilen karakterler) yer alacağı görülüyor. Ancak bu açık dünya ve rol yapma türündeki bir oyun için pek de şaşırtıcı bir detay değil. Hatta bir kitabın içinde kelimeler bulunacağını öğrenmek kadar sıradan bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz.

Project Hadar Ne Zaman Duyurulacak?

Project Hadar kod adlı yeni oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için resmî olarak bilinmiyor. Ancak proje hakkında ortaya çıkan bilgiler ve geliştirici ekibin büyüklüğü göz önüne alındığında oyunun çıkışı için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Son verilere göre Project Hadar üzerinde yaklaşık 26 kişilik bir ekip çalışıyor. Bu da oyunun hâlâ geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğuna işaret ediyor. Kısacası Project Hadar'ı önümüzdeki birkaç yıl içinde görmemiz pek olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

CD Projekt Red, yıllar süren geliştirme süreçlerinin ardından oyuncuların beklentilerini karşılayan yapımlar ortaya koymasıyla tanınıyor. Özellikle The Witcher serisiyle rol yapma oyunları türünde önemli bir başarı yakalayan stüdyo, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışına rağmen zamanla oyunu başarılı bir noktaya taşımayı başardı. Bu nedenle bir oyuncu olarak Project Hadar'a dair beklentilerimin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet şu an için mevcut bilgiler oldukça az ancak sadece CD Projekt Red isminin geçmesi bile beklentileri yüksek tutuyor.