Oyun Sektöründe Çıkış Tarihi Krizi: GTA 6 Tüm Dengeleri Bozdu!

2026'nın en çok beklenen oyunu şüphesiz GTA 6. Tabii bu durum diğer oyun geliştiricilerin tabiri caizse arada kaynamamak için bazı önlemler almasına neden oluyor. Hatta dün geceki PlayStation State of Play etkinliğinde de gördüğümüz üzere yeni oyunlar GTA 6 ile benzer tarihlerde çıkmamaya özen gösteriyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 eğer bir son dakika ertelemesi olmazsa 19 Kasım'da oyunseverlerin beğenisine sunulacak. İlk etapta konsollara çıkması beklenen oyun ilerleyen dönemlerde PC için de çıkış yapacak. Bununla birlikte yeni yapımda GTA 5'in aksine üç değil, Lucia ve Jason isimli iki karakterin hikayesini deneyimleyeceğiz.

Oyunlar Neden GTA 6 İle Aynı Dönemde Çıkmıyor?

Bu soruya verebileceğimiz en mantıklı cevap GTA 6’nın satış potansiyeli. Rockstar’ın GTA markası oyun dünyasının en başarılı serilerinden birisi ve bu nedenle yeni oyunun da çok yüksek satış rakamlarına ulaşacağını söyleyebiliriz. Doğal olarak diğer geliştiriciler de kendi yapımlarının böylesine büyük bir oyunun gölgesinde kalmasından ve potansiyeline ulaşamamasından endişe ediyor.

Durum böyle olunca geliştiriciler oyunlarının çıkış tarihinin GTA 6 ile aynı döneme denk gelmemesi için yoğun bir çaba içerisinde. Bunu biraz daha açarsak oyun pazarında özellikle eylül ve ekim aylarında devasa bir yoğunluk söz konusu. GTA 6'nın çıkacağı kasım ayı ise neredeyse boş diyebiliriz.

Dün gece gerçekleşen PlayStation State of Play 2026 etkinliğiyle birlikte bu durum bir kez daha gündeme geldi. Buna örnek verecek olursak 3 Eylül’de The Blood of Dawnwalker, 15 Eylül’de Marvel’s Wolverine, 24 Eylül’de Silent Hill Townfall ve Control Resonant, 25 Eylül’de ise Onimusha Way of the Sword çıkış yapacak.

Buna ek olarak 6 Ekim’de Star Wars Galactic Racer, 13 Ekim’de Planet Zoo 2, 23 Ekim’de Call of Duty Modern Warfare 4 ve 29 Ekim’de Phantom Blade Zero oyuncuların beğenisine sunulacak. Benzer dönemlerde Rayman Legends Retold ve Ace Combat 8 Wings of Theve de karşımıza çıkacak. Yani geliştiriciler GTA 6 ile rekabet etmekten kaçınarak kasım ayından olabildiğinde uzak kalmaya çalışıyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira GTA 6'nın çıkışından sonra etkisinin bir süre devam edeceği düşünülerek aralık ve ocak aylarında da çok fazla yapım piyasaya sürülmeyecek. Şubat ayından itibaren ise durumun bir nebze olsun normale dönmesi bekleniyor. Hatta Tomb Raider Legacy of Atlantis 12 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın kasım ayında çıkacak olması nedeniyle oyun sektöründe eylül ve ekim aylarında büyük bir yığılma olması beni çok fazla şaşırtmadı. Zira geliştiriciler Rockstar'ın oyunundan çekiniyor ve kendi projelerinin arada kaynamasını ve satış rakamlarında potansiyelinin altında kalmasını istemiyor. Ancak ben bunun bir yere kadar mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şahsen GTA 6'nın etkisinin 1-2 ayla sınırlı olacağını düşünmüyorum. Buradaki tahminim minimum 1-2 sene oyunun sektörü domine edeceği yönünde.