CD Projekt Red Yeni The Witcher Oyunu Hakkında Açıklama Yaptı: Oyuncuları Neler Bekliyor?

The Witcher 3: Wild Hunt ilk olark 2015 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun güncellenmiş halini ve ne zaman geleceğini oyuncular heyecanla bekliyor. Henüz tarihle ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da oyun içeriğiyle ilgili birkaç bilgi ortaya çıktı.

CDPR, Polaris'in yani bir sonraki büyük Witcher oyununun ön üretim aşamasında olduğunu gösteren bir sunum yayınladı.

The Witcher ile İlgili Ayrıntılı Gelişmeler Neler?

Bir yatırımcı etkinliği sırasında CDPR'nin Baş Finans Direktörü Piotr Nielubowicz, şirketin geleceği ve The Witcher'ın nelerin beklediği hakkında birkaç yeni ipucu verdi. Nielubowicz şunları söyledi:

"Şu anda çalışmalarımızın çoğu 400'den fazla ekip üyesini içeren yeni Witcher üçlemesinin ilk bölümü olan Polaris'e adanmış durumda.''

Witcher oyunu olan Sirius da ön üretim aşamasında. Oyun zaten geliştirilme aşamasındaydı, fakat yeniden başlatılarak düzenlendi.

Fool's Theory stüdyosu, 4 Mart 2024 tarihinde The Thaumaturge adlı yeni oyunlarını yayınlamıştı. Bu nedenle, stüdyo yeni projeleri daha yeni bittiği için The Witcher'a çok fazla zaman ayırmamış olabilir.