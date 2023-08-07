CD Projekt RED'den Yeni Zamlar: The Witcher 3 ve Dahası Yeniden Zamlandı!

CD Projekt RED, son zamların ardından oyunlarına yeni bir zam daha yaptı. İşte zamlanan oyunlar ve fiyatlar!

CD Projekt RED'den Yeni Zamlar: The Witcher 3 ve Dahası Yeniden Zamlandı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Son dönemde sıklıkla karşılaştığımız Steam zamlarına bugün CD Projekt RED tarafından bir yenisi eklendi.

Daha önce The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'de büyük fiyat artışı gerçekleştiren firma, şimdi tüm oyunlarında yeni bir zamma gitmeye başladı.

Geçtiğimiz dakikalarda gerçekleştirilen zamlar sonrası The Witcher 2, 31,00 TL'den 259,00 TL'ye yükselirken, The Witcher 3: Wild Hunt'ın standart versiyonu 249,99 TL'den 539,00 TL'ye, Complete Edition ise 399,99 TL'den 669,00 TL'ye yükselmiş durumda.

İlk Witcher oyunlarından GWENT'e kadar tamamında zam gerçekleştiren firmanın Cyberpunk 2077 ve Eylül ayında piyasaya sürülecek olan DLC'si Phantom Liberty'ye zam yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz.

26 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak olan Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty'nin fiyatı hâlâ 399,00 TL ve bu zamlar DLC ve ana oyuna da sıçrayabilir, bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

CD Projekt RED'den Yeni Zamlar: The Witcher 3 ve Dahası Yeniden Zamlandı!

CD Projekt RED Oyunlarına Gelen Zamlar

Oyun/DLC Eski Fiyat Yeni Fiyat
The Witcher Adventure Game 18,00 TL 129,00 TL
The Witcher: Enhanced Edition 18,00 TL 129,00 TL
The Witcher 2 31,00 TL 259,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt 249,99 TL 539,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 399,99 TL 669,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone 89,99 TL 129,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine 119,99 TL 259,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass 199,99 TL 339,00 TL
Thronebreaker: The Witcher Tales 116,99 TL 259,00 TL
GWENT: Rogue Mage 49,99 TL 129,00 TL
GWENT: Rogue Mage - Deluxe Edition Upgrade 49,99 TL 129,00 TL

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