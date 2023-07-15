Cyberpunk 2077'nin Steam İncelemeleri 2 Yıl Sonra Değişti!

Cyberpunk 2077'nin kurtuluşa giden uzun ve yavaş yolculuğu bugün Steam kullanıcı puanının "çoğunlukla olumlu"dan "çok olumlu"ya geçmesiyle kayda değer bir adım attı. Bu da 553.000'den fazla kullanıcı puanının %80'inin artık olumlu olduğu anlamına geliyor.

CD Projekt Red küresel topluluk direktörü Marcin Momot bu büyük gelişmeyi not ederek hayranlara "ekibin oyunun yayınlanmasından bu yana harcadığı tüm emeği takdir ettikleri için" teşekkür etti.

Cyberpunk 2077 kötü çıkışına rağmen PC'de oldukça iyiydi, özellikle de oldukça yüksek güçlü bir donanımınız varsa ve oyun ilk çıktığında bile - yani en kötü durumdayken - Steam puanı hiçbir zaman %70'in altına düşmedi, bu da "çoğunlukla olumlu" olarak sayılıyor.

Cyberpunk 2077, DLC ile İncelemelerini Daha da Yükseltebilir

Cyberpunk 2077 Steam reviews are now sitting at "Very Positive" with 80% of all scores being favourable. Thank you all for acknowledging all the hard work the team has put in over the years since the release!❤️ pic.twitter.com/g8MmyNoyfl — Marcin Momot (@Marcin360) July 14, 2023

Bu çoğu oyun için kötü değil ancak Cyberpunk 2077 çoğu oyun değildi ve küresel çapta beğenilememesi bir şok olarak görüldü ve elbette durum konsollarda çok daha kötüydü.

Ancak Momot'un da dediği gibi, CD Projekt Red bu işin peşini bırakmadı ve işler yavaş yavaş tersine döndü. İyileşmenin ilk gerçek kanıtı Kasım 2021'de, Steam Sonbahar İndirimi'nde yarı fiyatına satın alan kişilerin katkılarıyla yeni kullanıcı incelemelerinin "çok olumlu" seviyesine yükselmesiyle geldi. Genel değerlendirme "çoğunlukla olumlu" seviyesinde kaldı ancak yeni incelemeler gelmeye devam etti ve ibre çok yavaş bir şekilde hareket etti.

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