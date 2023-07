Cyberpunk 2077'nin Steam İncelemeleri 2 Yıl Sonra Değişti!

Cyberpunk 2077'nin kurtuluşa giden uzun ve yavaş yolculuğu bugün Steam kullanıcı puanının "çoğunlukla olumlu"dan "çok olumlu"ya geçmesiyle kayda değer bir adım attı. Bu da 553.000'den fazla kullanıcı puanının %80'inin artık olumlu olduğu anlamına geliyor.

CD Projekt Red küresel topluluk direktörü Marcin Momot bu büyük gelişmeyi not ederek hayranlara "ekibin oyunun yayınlanmasından bu yana harcadığı tüm emeği takdir ettikleri için" teşekkür etti.

Cyberpunk 2077 kötü çıkışına rağmen PC'de oldukça iyiydi, özellikle de oldukça yüksek güçlü bir donanımınız varsa ve oyun ilk çıktığında bile - yani en kötü durumdayken - Steam puanı hiçbir zaman %70'in altına düşmedi, bu da "çoğunlukla olumlu" olarak sayılıyor.

