Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

BluTV, geçtiğimiz haftalarda en sevilen yapımlarından Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2.sezon yayın tarihini açıklamıştı. Hatta kısa bir video bile paylaşmıştı. Şimdi ise 2.sezonun ilk tam fragmanını yayınladı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi 2. Sezon Fragmanı

İlk olarak 2022 yılında yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2.sezonunun ilk bölümü 7 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacak. Fragmandan da anlaşıldığı gibi seyircileri macera dolu bir sezon bekliyor.

Her hafta yayınlanacak yeni bölümlerde Behzat Ç. ve ekibinin başından geçenler, tıpkı diğer sezonda olduğu gibi sürükleyici bir şekilde ekranlara yansıyacak. Yeni sezonda kadroya Devrim Yakut, Alper Kut ve Sergen Deveci’nin de katıldığı görülüyor.

Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan ve Evliya Aykan, Ayça Eren ve Güven Kıraç gibi yetenekli oyuncular, yeni sezonda performanslarını sergilemeye devam edecek.

Peki siz Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2.sezon fragmanını beğendiniz mi? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.