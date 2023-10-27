Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

BluTV'nin en sevilen yapımlarından Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu. Platformun X hesabından kısa bir tanıtım videosu bile yayınlandı. Behsat Ç. tutkunları dizi için geri sayıma başladı.

7 Aralık'ta Yayında!

Türkiye'nin en sevilen dizilerinden olan Behzat Ç., ilk olarak 2010 yılında seyircilerle buluşmuştu. Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye dizisi, ekranlardan biraz uzak kaldı.

Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!



Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, 2. sezonuyla 7 Aralık’ta sadece BluTV’de.@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/vcPlriO8Pt — BluTV (@BluTV) October 26, 2023

Geçen yıl Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi ismiyle yayın hayatına geri döndü. Kısa sürede popüler hâle gelen dizinin ikinci sezonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

"Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!" açıklamasıyla BluTV'nin X hesabından paylaşılan videoda yayın tarihi de gösterildi.

7 Aralık 2023 tarihinde seyiriclerle buluşacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere diğer sevilen oyuncuların performansıyla yeniden hayranlarıyla buluşacak.

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