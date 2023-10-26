Netflix Dizisi The Crown Final Yapıyor: Son Sezonun Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'in sevilen dizisi The Crown'un final sezonu için ilk fragman paylaşıldı. Peki, son sezonda seyircileri neler bekliyor? İşte ayrıntılar!
Netflix'in sevilen yapımlarından The Crown, başta Primetime Emmy Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülmüş tarihi bir drama dizisidir. 6.sezonuyla ekranlara veda edecek dizinin final sezonu için ilk fragman paylaşıldı.
Peter Morgan'ın drama filmi The Queen'den ve tiyatro oyunu The Audience'den geliştirdiği The Crown'un son sezon fragmanı, seyircileri bir hayli heyecanlandırdı. Peki 6.sezonda seyircileri neler bekliyor? İşte haberimizin devamı...
The Crown Dizisi Final Sezonu Fragman
The Crown Dizisinin Konusu
Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını konu alan dizide, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış bir kurgu vardır. 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayların yanı sıra aşk, siyaset ve kişisel olaylar da ele alınır.
The Crown Dizisinin Oyuncuları
- Kraliçe II. Elizabeth: Imelda Staunton
- Prens Philip: Jonathan Pryce
- Prenses Margaret: Lesley Manville
- Prens Charles: Dominic West
- Prenses Diana: Elizabeth Debicki
- Prenses Anne: Claudia Harrison
- Camilla Parker Bowles: Olivia Williams
- Tony Blair: Bertie Carvel
- Mohamed Al Fayed: Salim Daw
- Dodi Fayed: Khalid Abdalla
The Crown Dizisi 6.Sezon (Final) Çıkış Tarihi
Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı hakkında yayınlanan The Crown dizisinin ilk 4 bölümü 16 Kasım 2023'te, geri kalan 6 bölümü ise 14 Aralık 2023’te yayınlanacak. Son sezonda ağırlıklı olarak Prenses Diana’nın son günlerine ve Kraliçe II. Elizabeth'in itibarını yitirişine değinilecek.
Netflix Türkiye'de Haftanın En Çok İzlenen Filmleri Açıklandı
Netflix, bu hafta Türkiye ve globaldeki popüler filmleri duyurdu. Böylelikle ilk 10'da haftalık sıralama belli oldu. 16-22 Ekim tarihlerinde Netflix'in en çok izlenen filmleri listesinin ilk sırasında Karanlık Gece bulunuyor.
Peki siz dizinin fragmanını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.
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