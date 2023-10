Netflix Dizisi The Crown Final Yapıyor: Son Sezonun Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in sevilen yapımlarından The Crown, başta Primetime Emmy Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülmüş tarihi bir drama dizisidir. 6.sezonuyla ekranlara veda edecek dizinin final sezonu için ilk fragman paylaşıldı.

Peter Morgan'ın drama filmi The Queen'den ve tiyatro oyunu The Audience'den geliştirdiği The Crown'un son sezon fragmanı, seyircileri bir hayli heyecanlandırdı. Peki 6.sezonda seyircileri neler bekliyor? İşte haberimizin devamı...

The Crown Dizisi Final Sezonu Fragman

The Crown Dizisinin Konusu

Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını konu alan dizide, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış bir kurgu vardır. 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayların yanı sıra aşk, siyaset ve kişisel olaylar da ele alınır.

The Crown Dizisinin Oyuncuları

Kraliçe II. Elizabeth: Imelda Staunton

Prens Philip: Jonathan Pryce

Prenses Margaret: Lesley Manville

Prens Charles: Dominic West

Prenses Diana: Elizabeth Debicki

Prenses Anne: Claudia Harrison

Camilla Parker Bowles: Olivia Williams

Tony Blair: Bertie Carvel

Mohamed Al Fayed: Salim Daw

Dodi Fayed: Khalid Abdalla

The Crown Dizisi 6.Sezon (Final) Çıkış Tarihi

Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı hakkında yayınlanan The Crown dizisinin ilk 4 bölümü 16 Kasım 2023'te, geri kalan 6 bölümü ise 14 Aralık 2023’te yayınlanacak. Son sezonda ağırlıklı olarak Prenses Diana’nın son günlerine ve Kraliçe II. Elizabeth'in itibarını yitirişine değinilecek.

Peki siz dizinin fragmanını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.