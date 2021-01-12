Çekiliş Yapan Fenomenler Hapis Cezası Alabilir

Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediği aktarılıyor. Fenomenlerin hapis cezası alabileceği söyleniyor. İşte merak edilen konunun ayrıntıları.

Sosyal Medya Fenomenleri Hapis Cezası ile Karşı Karşıya

Onedio'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. Fenomen olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi.

İncelemelerde, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini ortaya çıktı. Şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyangoya ait olduğu belirtilmekte. Fenomenlerin şans ve talih oyunları düzenlediği, ancak bunun için Milli Piyango'dan izin almadan kanunsuz şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

Fenomenler Hapis Cezası Alabilir

Emiyet tarafından düzenlenen fezlekede, kanunu ihlal edenlerin 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası alacağı anlatıldı.

Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.

Konu ile alakalı henüz sosyal medya fenomenleri tarafından bir açıklama yapılmadı.

Sizler sosyal medya fenomenlerinin hapis cezası ile karşı karşıya olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Enes Batur'un Yeni Lüks Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı

14 milyon aboneye sahip aboneye sahip olan ve 5 yılı aşkın bir süredir YouTube üzerinden içerik yayımlayan Enes Batur, Türkiye’nin en büyük kanallarından bir tanesine sahip. Ürettiği içeriklerle YouTube izleyicilerinin dikkatini çekmeye devam eden Batur’un iki ay önce geçirmiş olduğu kazadan sonra aldığı yeni arabanın fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü YouTuber Batur’un geçtiğimiz aylarda kaza geçirmesinin sonucunda 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Geçirmiş olduğu kazadan sonra yeni bir araç satın alan genç YouTuber, seçimini bir cipten yana yaptı. Batur’un yeni lüks arabası, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda arkadaşları ile City’s Nişantaşı AVM’den ayrılırken görüldü.