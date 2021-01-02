Enes Batur’un Yeni Lüks Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı

Enes Batur'un yeni lüks arabasının fiyatı oldukça dikkat çekti. Ünlü YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz aylarda İstanbul Etiler’de aracın kontrolünü kaybetmiş ve trafik kazası yapmıştı. Lüks arabasının kontrolünü kaybeden YouTuber Batur, önce orta refüjde bulunan ağaçlara sonra da yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabilmişti. Kazadan herhangi bir şekilde yaralanmadan kurtulan ünlü YouTuber yaklaşık 1 milyon TL değerindeki Chevrolet Camaro SS model aracı kullanıyordu.

Enes Batur, kaza sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak hayranlarını sağlık durumunun iyi olduğuna dair bilgilendirmişti.

Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır.. https://t.co/NeMw1QyDPx — Enes Batur (@enesbatur00) November 23, 2020

Kaza sonrasında kendisinin yaşadığı kaza hakkında tweet atan bir kullanıcı, paylaşmış olduğu tweette, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur denen zerzevat, ciks arabasıyla oksijen üreten, gölge sağlayan, toprağı koruyan, çeşitli kuş ve canlılara yuva olan, bulunduğu yeri güzelleştiren memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz” ifadelerine yer vermişti.

Ünlü YouTuber Batur söz konusu tweeti retweetleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır.”

Enes Batur’un Yeni Lüks Arabası 1 Milyon Değerinde

14 milyon aboneye sahip aboneye sahip olan ve 5 yılı aşkın bir süredir YouTube üzerinden içerik yayımlayan Enes Batur, Türkiye’nin en büyük kanallarından bir tanesine sahip. Ürettiği içeriklerle YouTube izleyicilerinin dikkatini çekmeye devam eden Batur’un iki ay önce geçirmiş olduğu kazadan sonra aldığı yeni arabanın fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü YouTuber Batur’un geçtiğimiz aylarda kaza geçirmesinin sonucunda 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Geçirmiş olduğu kazadan sonra yeni bir araç satın alan genç YouTuber, seçimini bir cipten yana yaptı. Batur’un yeni lüks arabası, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda arkadaşları ile City’s Nişantaşı AVM’den ayrılırken görüldü.

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