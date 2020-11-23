Enes Batur Trafik Kazası Yaptı! Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan ve şu anda 14 milyon abonesi bulunan Enes Batur trafik kazası yaptı. Enes Batur'un otomobili kullanılamaz hale geldi. Enes Batur sağlık durumu nasıl? Enes Batur sağlık durumu merak ediliyor. İşte Enes Batur hakkında detaylar.

Enes Batur Trafik Kazası Yaptı: Enes Batur Sağlık Durumu Nasıl?

Hürriyet'in aktardığı habere göre, ünlü YouTuber Enes Batur bu sabah İstanbul Etiler'de trafik kazası yaptı. Otomobil kontrolünü kaybeden Enes Batur'un orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildiği bilgisi aktarılıyor.

Enes Batur'un büyük panik yaşadığı söyleniyor. Görüntüden Enes Batur'un aracının kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Enes Batur tarafından açıklama yapılmadı. Enes Batur, Chevrolet Camaro SS model aracı kullanmaktaydı.

Enes Batur Sağlık Durumu Nasıl?

Enes Batur'un sağlık durumun iyi olduğu kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisi geldi. Batur'un ambulans ile hastaneye götürüldüğü konuşulmakta.

Bizler de Tamindir.com olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

5 yıldır YouTube'a içerik üreten Enes Batur, 14 milyon aboneye sahip. 20 yaşında olan Enes Batur kanalında hemen hemen her türde içerik yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından bir tanesi olan Enes Batur'un abone sayısı Ankara ve İzmir'in toplam nüfusundan daha fazla.

Ünlü YouTuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay isimli şarkı ile gündeme oturmayı başarmıştı. Dolunay isimli şarkı YouTube Türkiye gündemine girmiş ve milyonlarca kez dinlenmişti. Enes Batur'un YouTube üzerinden yayınladığı videolar milyonlara ulaşıyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Enes Batur ile anlaşma yapmıştı. Enes Batur'un Acun Ilıcalı'ya ait olan Exxen platformu için içerikler üreteceği açıklanmıştı. Enes Batur, 2021 yılında hizmer vermeye başlaması beklenen Exxen isimli dijital yayın platformunda 4 farklı projede yer alacak.