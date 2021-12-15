Cem Yılmaz'ın Yeni Stand Up Gösterisi Netflix'te Yayımlanacak

Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, gösterinin ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Yayın tarihinin yanı sıra gösterime ait kısa bir video da yayımlandı.

Cem Yılmaz'ın Yeni Stand Up Gösterisi Nasıl İzlenir?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisinin Netflix üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Netflix Türkiye, tarafından yapılan paylaşım ile birlikte söz konusu gösterinin ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tweet'te, Diamond Elite Platinum Plus isimli stand up gösterisinin 31 Aralık tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine ekleneceği açıklandı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix isimli dijital yayın platformuna abone olan kişiler, söz konusu stand up gösterisini belirtilen tarihten itibaren izleyebilecek. Platform ayrıca gösteriye ait bir video da paylaştı.

42 saniye uzunluğundaki video çok kısa süre içerisinde 45 binden fazla izlendi. Cem Yılmaz'ın son gösterisinin bir kısmını içeren videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/IwbDXlUkhx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 15, 2021

Erşan Kuneri Dizisi de Netflix'te Yayımlanacak

48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A. isimli filmde yer alan Erşan Kuneri isimli karakterin bir dizisini de hazırlıyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri sona eren Erşan Kuneri dizisi 2022 yılında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen komedi dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz yer alacak. Yılmaz, Erşan Kuneri karakterini canlandırackak.

Yılmaz'ın daha Karakomik Filmler isimli yapımı Netflix'in içerik kütüphanesine eklenmişti. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen Karakomik Filmler'i popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

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