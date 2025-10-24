Cep Telefonu ÖTV'sinde Kritik Değişiklik! Hangi Modeller Ucuzlayacak?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Her ne kadar bu sorunun temel nedenlerinden biri TL'nin dolar gibi para birimleri karşısında değersiz olması olsa da yüksek vergi oranları de ciddi bir sorun oluşturuyor. Ülkemizde telefon satın almak isteyen bir kişi telefonun bedeline ek olarak beş farklı vergi kalemi için ödeme yapıyor.

Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre bu vergi kalemlerinden en büyüğü olan ÖTV'de bir değişiklik yapıldı. Türkiye'de satılan cep telefonlarından yüzde kaç ÖTV alınacağını belirlemekte kullanılan matrah oranlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni ÖTV matrahları!

Cep Telefonlarında ÖTV Matrahları Yeniden Belirlendi

4.500 TL ve altı telefonlar için yüzde 25

4.500–9.000 TL arası telefonlar için yüzde 40

9.000 TL üzeri telefonlar için yüzde 50

Bilmeyenler için matrah, bir ürünün vergisinin hesaplandığı tutardır. Türkiye'de cep telefonlarından alınan ÖTV, yüzde 25, 40 ve 50 olmak üzere üç farklı kalemde hesaplanır. Matrahlar da vergisiz satış fiyatı üzerinden ÖTV oranlarını belirlemek için kullanılan limitlerdir.

Düzenleme öncesi bu oranlar eski kalmış ve vergisiz fiyatı 3 bin TL'yi aşan her telefon için yüzde 50 olarak uygulanıyordu. Ancak şimdi de çok fazla şey değişmeyecek. Günümüzde çok az telefon 4 bin 500 TL'nin altına satılıyor. Bu nedenle tek değişiklik vergisiz fiyatı 9 bin TL'yi aşmayan telefonlarda olacak. Bu modellerde ÖTV yüzde 10 daha az uygulanacak.

KDV'si de ÖTV eklenmiş fiyatın üzerine olduğu için cüzi miktarda bir indirim de orada olacak. Ne yazık ki orta sınıf ve amiral gemisi olarak adlandırılan ve insanların daha çok tercih ettiği telefonların fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Yani iPhone'da indirim bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.