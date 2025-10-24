841 TL'lik ChatGPT Plus'ı Ücretsiz Kullanma Fırsatı! Hemen Alın

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına harika bir fırsat sunmaya başladı. Şirket, ücretsiz 1 aylık ChatGPT Plus aboneliği hediye ediyor. Bu ücretsiz abonelik fırsatından yararlanmak isteyenlerin ise sadece bir şartı karşılaması gerekiyor. Daha sonra aboneliğin sunduğu tüm özelliklerden bedava yararlanabiliyorsunuz.

ChatGPT Plus Ücretsiz Olarak Sunuluyor

OpenAI, ChatGPT'nin en uygun fiyatlı abonelik planı olan Plus'ı bazı kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak veriyor. Sadece bir aylığına geçerli olan bu abonelik planını almak içinse şirketin web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı indirmek gerekiyor. Yapay zeka şirketi, bu tarayıcıyı birkaç gün önce piyasaya sürdü ve şu anlık yalnızca macOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Tarayıcının sadece Mac kullanıcıları tarafından kullanılabilmesi, ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği fırsatından şimdilik herkesin kullanamadığını gösteriyor. Bazı kullanıcılar, normal web tarayıcısında da ücretsiz Plus seçeneğinin olduğunu belirtse de her kullanıcı bu seçeneğe erişemiyor. OpenAI, ücretsiz ChatGPT Plus'ı yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuyor olabilir.

Henüz şirket tarafından resmî bir açıklama yapılmadığı için bu konuda kesin bir ifade kullanmak mümkün değil. Yine de bu ücretsiz abonelik fırsatının sizin için de geçerli olup olmadığını öğrenmek için belirli sıklıkla herhangi web tarayıcısını kullanarak ChatGPT'nin sitesine gidebilir ve plan yükseltme seçeneklerine göz atabilirsiniz.

ChatGPT Plus Ücretsiz Nasıl Alınır?

Yapay zeka destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı indirin.

Hesabınıza giriş yapın.

Plan yükseltmeyi (Upgrade Plan) seçin.

Abonelik seçeneklerinden biri olan Plus'ın yanında 0 doların yer aldığını göreceksiniz.

"Get Plus" seçeneğine basarak aboneliği etkinleştirin.

ChatGPT Plus'ın Özellikleri Neler?

ChatGPT Plus, gelişmiş akıl yürütme özelliğine sahip GPT-5, fotoğraf ve diğer dosya formatları için daha yüksek yükleme sınırı, daha hızlı görsel oluşturma, daha fazla derin araştırma yapma ve ajan modunu kullanma imkânı sunuyor. Bunlara ek olarak özel GPT oluşturma, Sora yapay zeka modelini kullanarak video oluşturma, Codex ajanına erişme gibi avantajları da bulunuyor.