Mesaide Cep Telefonuyla Oynayan Çalışana Yargıtay'dan Şok Karar

İş yerinde cep telefonuyla oynayanlar için Yargıtay kararı. Bursa'da bir fabrika işçisinin sürekli yapılan uyarılara rağmen cep telefonunu bırakmaması işten kovulmasına yol açtı. Çalışan bunun üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. İşte Yargıtay'ın emsal kararı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan bir olaya göre, iş yerinde cep telefonuyla oynayan ve çektiği fotoğrafları izin almadan sosyal medyada paylaşan çalışan işten çıkarıldı. Yargıtay'ın kararına göre de bu durum, geçerli bir neden olarak ele alınabilir.

İş yerinde cep telefonuyla oynayanlar için Yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin aldığı son karara göre, iş yerinde cep telefonunuzla uğraşırken bir kez daha düşünmelisiniz. Bursa’da, bir fabrikada işçi olarak çalışan genç uyarılara rağmen defalarca telefonuyla uğraşıyor ve fotoğraflar çekiyordu. Bunun üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı bendi uyarınca tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Bu karara itiraz etmek adına Bursa 9. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç işçi, 6 senedir hiçbir izin gününü kullanmadan bu fabrikada çalıştığını ve yöneticilerin haksız olduğunu belirtti. Genç çalışan, işten çıkarılma sonrasında tazminat tahsiline karar verilmesini istedi.

Genç işçinin bu iddiasına karşı olarak defalarca sözlü ve yazılı uyarı yaptığını belirten fabrika amiri, çalışanın mesai saatleri içinde telefonla konuştuğunu, sosyal medyada dolaştığını ve iş yerinde çektiği fotoğrafları paylaşarak kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise tarafları dinledikten sonra işten çıkarmanın doğru olduğunu, ancak işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği sonucuna vardı. Yargıtay'ın davaya ilişkin açıklaması şu şekildeydi: