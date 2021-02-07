HAVELSAN'ın Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi Kullanıma Hazır

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre HAVELSAN yerli parmak izi tanıma sistemi kullanıma geçiyor. Önümüzdeki Mart ayında kullanıma hazır olması planlanan sistem sayesinde biyometrik veri güvenliği mümkün.

Biyoteksan firmasının Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ortaklığıyla geliştirdiği yerli parmak izi tanıma sistemi bu yıl kullanıma geçiyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından kullanılması planlanan yerli sistem sayesinde hem veri güvenliği hem de büyük bir ekonomik fayda sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı belge dahilinde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi pek çok devlet kurumunda yerli biyometrik ürünler kullanıma geçiyor.

Kmlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü olarak da HAVELSAN önderliğinde geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi bulunuyor.

Türkiye, yerli parmak izi tanıma sistemi kullanan yedinci ülke

HAVELSAN ve Biyoteksan ortaklığıyla geliştirildiği belirtilen yerli sistemin, biyometrik veri güvenliğine büyük katkı sunması bekleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye, kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren 7'nci ülke olacak.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Biyometrik Veri Sistemi Projesi (BVS); adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere Daire Başkanlığımız koordinasyonunda HAVELSAN ve POLSAN tarafından geliştirilmektedir.

Biyometrik Veri Sistemi, Emniyet, Jandarma, Göç, Afad gibi İçişleri bağlı kurumlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığımız ve Yargıtay gibi biyometrik veriye ihtiyaç duyabilecek tüm resmi kurumların da, kurumlar arası çalışmasına müsait şekilde planlanmıştır. Biyometrik Veri Sisteminde; öncelikle parmak izi verilerinin en yüksek doğrulukla tanımlanması hedeflenmektedir.

Projede biyometrik verilerden, öncelikli olarak parmak izi çalışılacak olup; parmak izi konusunda ihtiyaç analizi, katma değer önceliklendirilmesi ve güncel sistemler ile benzer seviyede bir sistemin geliştirilmesi için proje 2 evreye bölünmüş ve bu evreler eş zamanlı başlayacak şekilde planlanmıştır.

Projenin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirilecektir. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacaktır."