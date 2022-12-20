LG, Çerçeve Olarak da Kullanılabilen Klimasını Tanıttı

Koreli teknoloji devi LG Electronics, geleneksel klimalardan oldukça farklı bir tasarıma sahip yeni klimasını görücüye çıkardı. LG ARTCOOL Gallery Klima olarak adlandırılan yeni ürün, bir ekran monitörünü klimanın tasarımına entegre ediyor.

LG ARTCOOL Gallery Klima, göze hoş tasarımları sergilemek için kullanılabilen 27 inçlik büyük bir LCD ekrana sahip. Ekranın her tarafında gerekli kenarlıklar bulunuyor ve bir klima yerine bir çerçeve içine yerleştirilmiş hâlde tıpkı bir gerçek çerçeve görünümüne kavuşuyor.

Dilediğiniz Resim veya Video Klimanın Üzerinde Oynatılabiliyor

Cihaz ayrıca LG ThinQ uygulamalarını destekliyor ve LG'nin DUAL Inverter Compressor teknolojisi ve 3 yollu dolaylı hava akışı ile soğutulabiliyor veya ısıtılabiliyor. LG ThinQ ile kullanıcılar, klimanın ev dekorasyonunun bir parçası olabilmesi için istedikleri resim veya video içeriğini klimanın ekranında gösterebiliyor.

Ayrıca klima 20 desibel ses seviyesinde çalışabiliyor ve kullanıcının dinlenmesini rahatsız etmeyecek veya kesintiye uğratmayacak şekilde uyku modunda "gizli" alt kanatlarını kapatabiliyor.

Artcool Gallery AC adındaki yeni klimanın CES 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ürünün ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor.