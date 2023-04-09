37 Yıl Sonra Çernobil'in Etkileri: Köpekler Daha Hızlı Evrimleşiyor

İnsanlığın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden biri olan Çernobil Nükleer Santrali kazasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen nükleer kirlenmenin etkileri görülmeye devam ediyor.

Patlama sonrasında hava ve toprak yoluyla suya karışan radyoaktif ağır elementler, bölge habitatında büyük ölçüde değişimlere yol açtı. Son yapılan bir çalışma ise bunu kanıtlar nitelikte.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir makaleye göre Çernobil patlama alanının 16 kilometre çevresinde yaşayan köpekler, diğer bölgelerdeki köpeklere göre daha hızlı evrim geçiriyor.

Nükleer Kirlenme Mutasyonu Hızlandırıyor Olabilir

Çernobil faciası sonrasında Türkiye'nin de içlerinde olduğu Karadeniz çevresindeki ülkeler, nükleer kirlenmeden etkilenmişti. Hava ve su yoluyla taşınan radyasyon sebebiyle bu bölgelerde hem engelli doğumlarda hem de kanser oranlarında büyük artış gözlemlenmişti.

Yeni yapılan çalışma ise olası bir nükleer savaşın etkilerini çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, Çernobil Nükleer Santrali'nin 16 kilometrelik çapa sahip çevresindeki köpeklerin evrim süreçlerini takip etti.

Buna göre bölgede bulunan 300 köpek, dünyanın diğer bölgelerindeki köpeklere göre çok daha yüksek bir evrimleşme hızı gösteriyor.

Araştırmacılar bunun nedenini henüz kesin olarak belirleyemese de nükleer kirlenmenin mutasyon oranlarını artırmasıyla alakalı olduğu düşünülüyor.