Change.org'a Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi

Herhangi bir konu ile ilgili imza kampanyası başlatmak için kullanılan, çok uzun bir zamandan beri faaliyet yürüten Change.org için Türkiye'de erişim engeli uygulandı. Şimdiye kadar milyonlarca kampanya başlatılan, dünyada ve Türkiye'de aktif olarak kullanılan web sitesine an itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Change.org Neden Erişime Engellendi?

Change.org için neden erişim engeli kararı alındığı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî bir açıklamada bulunulmadı. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) üzerinden gerçekleştirilen sorguda ilgili platformun 17/06/2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı Kula Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendiği görülüyor.

Change.org Nasıl Çalışıyor?

Change.org, uzun bir zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki insanların tamamen ücretsiz bir şekilde imza kampanyası başlatmasını ve başka insanların da başlatılan bu kampanyaları desteklemesine imkân sağlayan bir platform olarak hizmet veriyor. Bu platformun kurulmasının arkasındaki temel sebeplerden biri, bireylerin ya da toplulukların bir konu ile ilgili talep ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamayı içeriyor.

Platforma kaydolan herhangi bir kişi, herhangi bir konu hakkında imza kampanyası başlatabiliyor. İlk olarak kampanyanın konusu ve amacı net bir şekilde belirtiliyor. Daha sonra bu kampanyanın kim tarafından görülmesi isteniyorsa o belirtilir. Ardından insanlara bu kampanyaya destek olmaları için bir sebep verilir. Bu tamamen yazı ile anlatılabileceği gibi, görseller kullanılarak da durumun ayrıntılı açıklaması yapılabilir.

Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler, adını ve soyadını kullanarak imza atıyor. Platform, aynı kişinin birden fazla imza atmasını engellemek ve manipülasyona kapıları kapatmak için e-posta doğrulaması da dahil olmak üzere birçok yöntem uyguluyor. Kampan için doğal yollarla hızla imza toplanırsa Change.org'un ana sayfasında ve öne çıkanlar kısmında yer almaya başlıyor. Böylece kampanya daha çok kişinin dikkatini çekiyor.