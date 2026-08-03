Xiaomi'nin Yeni Telefonu Dev Bataryasıyla Şarj Cihazının Yerini Unutturacak!

Xiaomi'nin kısa süre içerisinde tanıtmaya hazırlandığı POCO M8 Power'ın teknik özellikleri ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte akıllı telefonla ilgili bilinmeyen neredeyse hiçbir teknik detay kalmadı. Peki POCO M8 Power kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

POCO M8 Power Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu ve Tipi: 6.9 inç AMOLED

Çözünürlük: FHD+

Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Gorilla Glass 7i

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4

İşletim Sistemi: HyperOS 3 tabanlı Android 16

Yazılım Desteği: 4 yıl Android ana güncellemesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi

Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

Şarj Özellikleri: 45W hızlı şarj, 22.5W ters şarj

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Dayanıklılık: IP65 toza ve suya dayanıklılık sertifikası

Gövde Kalınlığı: 8.45 mm

Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Renk Seçenekleri: Blaze Orange, Yeşil, Siyah

POCO M8 Power Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO M8 Power'da 6,9 inç boyutunda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel yer alacak. 120Hz yenileme hızı desteği sayesinde kullanıcılar 90Hz'e kıyasla menü geçişi ve web sayfası kaydırması gibi senaryolarda çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edecek. Ayrıca AMOLED paneli LCD'ye kıyasla renkleri çok daha canlı bir şekilde sunacak.

POCO M8 Power İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 olacak. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları düşük ayarlarda akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ek olarak Redmi Note 17 5G gibi akıllı telefonlara da güç verdiğini de belirtelim.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin 4 nm destekli bir yonga seti 5 nm destekli rakibinden daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor. Kısacası nanometrenin düşük olmasının genel performans üzerinde önemli bir etkisi var.

POCO M8 Power Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alacak. Cihazın diğer kamera sensörleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Kısaca bu modelle üst düzey fotoğraflar çekmek pek mümkün değil. Eğer daha yüksek fotoğraf kalitesi ve başarılı bir zoom performansı arıyorsanız POCO M8 Power sizin için pek de uygun bir tercih olmayabilir.

POCO M8 Power Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 45W kablolu ve 22.5W ters şarjı destekleyen 8.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkacak. Bu pil cihazın bulunduğu segmente göre gayet başarılı ve doğal olarak kullanıcıların gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdinin olmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

POCO M8 Power Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO M8 Power, 4 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte modelin tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Bunun dışında şirketin ülkemizde M8 Pro 5G ve M8 5G gibi M serisi modelleri satışta. Bunu da dikkate alarak M8 Power'ın da tanıtımının ardından ülkemizde satışa çıkabileceğini söyleyebiliriz.

POCO M8 Power Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M8 Power'ın başlangıç fiyat etiketinin yaklaşık 25.000 rupi olacağı söyleniyor. Bu da güncel döviz kuruyla 12.472 TL'ye karşılık geliyor. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 25.400 TL'ye karşılık geliyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

POCO M8 Power'ın özellikleri bence gayet başarılı. Cihazda en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz 8.000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Kendi telefonumun batarya performansından fazlasıyla şikayetçiyim. Hem uzun süreli kullanım nedeniyle pili yıprandığı için eskisi gibi şarj tutmuyor hem de 4.200 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Bu gibi nedenlerden dolayı gün içerisinde cihazımı en az iki kez şarja takmam gerekiyor. Ancak POCO M8 Power gibi bir modelde bu tür batarya sorunlarının yaşanmayacağını düşünüyorum.