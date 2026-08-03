Telefona Gerek Bırakmayan Akıllı Saat Geliyor! Tasarımı Sızdırıldı

Motorola, üst segment akıllı saat pazarına geri dönüyor. Şirketin şu an Moto Watch Ultra adı verilen yeni bir model üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Hatta bu cihazın bazı görüntüleri sızdırıldı. Böylelikle tam olarak nasıl bir görünüme sahip olacağı ve ne tür özelliklerle geleceği de açıklığa kavuştu.

Moto Watch Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Moto Watch Ultra, daire şeklinde bir ekranla birlikte gelecek. Yan tarafında büyük bir çevrilebilir düğme yer alacak. Sızdırılan modelde kırmızı dikiş detaylarının bulunduğu astarlı siyah ağırlıklı bir kayış görünüyor. Cihazın ekranında ise adım sayısı, kalori, saat, tarih ve aktivite verileri mevcut.

Motorola, yeni modelde alüminyum çerçeve yerine 46 mm paslanmaz çelik kasa tercih edecek. Böylelikle çizilmelere ve darbelere karşı çok daha dayanıklı olacak. Sert bir yüzeye çarpsa bile kolay kolay zarar görmeyecek. Tabii, kola takıldığında da daha ağır hissettirdiğini de unutmamak gerekiyor.

Moto Watch Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Tasarım: 46 mm paslanmaz çelik kasa, siyah deri görünümlü kayış, kırmızı dikiş detayları ve kırmızı iç kaplama

46 mm paslanmaz çelik kasa, siyah deri görünümlü kayış, kırmızı dikiş detayları ve kırmızı iç kaplama Kontrol Özellikleri: Büyük çevrilebilir düğme ve ek yan düğme

Büyük çevrilebilir düğme ve ek yan düğme Sağlık Özellikleri: Aktivite ölçümü, adım sayar, kalori takibi

Aktivite ölçümü, adım sayar, kalori takibi Spor Özellikleri: Fitness takip özellikleri, spor aktivitesi ölçümleri, GPS desteği, 50 metreye kadar su koruması

Fitness takip özellikleri, spor aktivitesi ölçümleri, GPS desteği, 50 metreye kadar su koruması Dayanıklılık Özellikleri: IP68 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP68 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Bağlantı Özellikleri: LTE bağlantı desteği

LTE bağlantı desteği Arayüz: Saat, tarih, adım, aktivite ve kalori bilgilerini gösteren kadran

Moto Watch Ultra, Telefona Nasıl Gerek Bırakmayacak?

Cihazın arka tarafında yer alan bilgilere göre Moto Watch Ultra, GPS desteğine sahip olacak. Bu sayede telefonu evinizde bırakıp açık havada koşabilecek ya da bisiklet sürebileceksiniz. Bu süre zarfında katedilen mesafe, hız ve dahası kaydedilecek. Ayrıca bir navigasyon içermesi de muhtemel. Özellikle bilmediğiniz yerde yürüyüş yaparken size yolu tarif edebilir.

Cihazın akıllı telefonlara gerek bırakmayacak bir diğer artısı, LTE desteği içerecek olması. Telefonunuz yanınızda olmasa dahi akıllı saatiniz üzerinden gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Acil durumlar için kritik öneme sahip olduğu söylenebilir. Spor yaparken eğer olumsuz bir durumla karşılaşırsanız hızlıca yardım çağırabilirsiniz. Tabii, temennimiz buna hiç ihtiyacınızın olmaması.

Moto Watch Ultra Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip olacak. Özellikle tozlu ortamlarda bulunuyorsanız ince toz parçacıkları, kum ve benzerleri hakkında endişelenmenize gerek bırakmayacak. Öte yandan akıllı saat, 5 bar statik basınca dayanıklı olacak. Elinizi yıkarken su sıçrar ya da siz yürürken yağmur yağmaya başlarsa sorun olmayacaktır ama tüplü dalışlarda anlık su basıncı 5 ATM'nin üzerine çıkabileceği için dikkatli olmakta fayda var. Bu arada Moto Watch'ın da aynı sertifikaya sahip olduğunu hatırlatalım.

Moto Watch Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Moto Watch Ultra'nın fiyatı henüz açıklanmadı fakat rakiplerine göre fikir yürütmek gerekirse 400 dolar (19 bin 11 TL) civarında bir fiyat etiketi beklenebilir. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergiler ve ek maliyetlerle beraber nihai fiyat 28 bin TL'ye ulaşabilir.

Moto Watch Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de pek çok akıllı saati satılıyor. Bunlara örnek olarak Moto Watch 120, Moto Watch Fit ve Moto Watch 40 verilebilir. Söz konusu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Moto Watch Ultra'nın da Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz açıklama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Moto Watch Ultra'nın eğer rakiplerine göre uygun bir fiyata satışa sunulursa satış açısından epey başarılı bir model olacağını düşünüyorum. Tabii, henüz bilmediğimiz birçok detay var. Pil ömrü de bunlardan bir tanesi. Şirket eğer LTE desteğine rağmen ideal pil ömrü sunmayı başarırsa bu da geniş kullanıcı kitlesinin dikkatini çekecektir.