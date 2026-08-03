OnePlus'tan 185Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Güçlü teknik özelliklere sahip olması beklenen OnePlus 16 ile ilgili bazı yeni gelişmeler söz konusu. Bu kapsamda kısa bir süre önce akıllı telefonun fiyat etiketi sızdırıldı. Peki yeni model ne kadardan satılacak? İşte OnePlus 16'nın fiyatı!

OnePlus 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 16, dört farklı konfigürasyon seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar sırasıyla 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB şeklinde olacak. Sızıntıda dikkat çeken kritik bir detay ise 8 GB RAM opsiyonunun geri dönüyor olması. Hatırlanacağı üzere marka amiral gemisi modellerinde 8 GB RAM seçeneğine en son 2023'te çıkan OnePlus 11'de tercih etmişti.

İşte OnePlus 16'nın fiyatları;

8 GB RAM + 256 GB - 4999 yuan (35.226 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 71.722 TL

12 GB + 256 GB - 5499 yuan (38.749 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 78.896 TL

12 GB + 512 GB - 5999 yuan (42.273 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 86.069 TL

16 GB + 1 TB - 7499 yuan (52.843 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 107.590 TL

OnePlus 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 megapiksel

200 megapiksel Ultra Geniş Açı Kamerası: 50 megapiksel

50 megapiksel Periskop Telefoto Kamerası: 50 megapiksel

50 megapiksel Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'tan şu ana dek akıllı telefonun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak burada selefi OnePlus 15'in geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu doğrultuda yeni model de selefinin tanıtım takvimini takip ederek bu yılın eylül ayında kullanıcıların karşısına çıkabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın ülkemizde OnePlus 15, OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus Nord 6 gibi modelleri satılıyor. Fakat şirket son dönemde bazı sıkıntılarla karşı karşıya. Bunu biraz daha açarsak şirketin Kuzey Amerika ve Avrupa'da bundan böyle yeni ürün satması beklenmiyor. Bu nedenle OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa çıkması pek de olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus bir dönem gerçekten 'amiral gemisi katili' ünvanına sahip akıllı telefonlar piyasaya sürüyordu. Hem fiyatlar aşırı pahalı değildi hem de teknik özellikleriyle pahalı amiral gemilerine kafa tutabiliyordu. Ancak bu durum son yıllarda değişti. Maalesef şirketin ürünlerinin artık Apple ve Samsung'un seviyesine geldiğini görebiliyoruz. Bu da doğal olarak amiral gemisi katili sıfatını kaybettiği şeklinde yorumlanabilir. Açıkcası OnePlus 16 güçlü bir cihaz olsa da fiyat etiketi bence biraz pahalı.