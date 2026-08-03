Samsung'un 6 Yıl Güncelleme Alacak Telefonu Tanıtıldı! 120Hz Ekranı ve 6.000 mAh Pili Var

Samsung kısa bir süre önce orta segment özelliklerine sahip Galaxy F70 Pro 5G'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon 120Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 50 megapiksel kamera ve 6.000 mAh batarya gibi özeliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy F70 Pro 5G özellikleri ve fiyatı!

Galaxy F70 Pro 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Grafik Birimi (GPU): Adreno 710

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: Ana Kamera: 50 MP (OIS destekli) Ultra Geniş Açı: 5 MP Makro: 2 megapiksel

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 6000 mAh

Şarj Hızı: 45W

İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Yazılım Desteği: 6 ana Android sürüm güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi

Boyutlar: 162.4 x 78.2 x 8.1 mm

Ağırlık: 202 gram

Renk Seçenekleri: Yeşil, Siyah

Galaxy F70 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy F70 Pro 5G'de 6,7 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızlarını ve Full HD+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın yüksek yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğü ise HD'ye göre ekran içeriklerini daha net ve keskin bir şekilde görmenizi sağlıyor. AMOLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD'den daha avantajlı diyebiliriz. Kısacası Galaxy F70 Pro 5G ekran performansında kullanıcıları çok fazla üzmeyecek gibi görünüyor.

Galaxy F70 Pro 5G İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisine yer veriliyor. Hlihazırda Galaxy A36, POCO M8 ve Redmi Note 15 gibi orta segment modellerde karşımıza çıkan bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani 5 nm tabanlı veya daha eski işlemcilerden daha verimli ve yüksek performansta çalışabiliyor.

Oyunlarda da çok fazla üzmeyen bu yonga seti, Genshin Impact'i 40 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 60 FPS'te oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların iyi bir deneyim için fazlasuyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy F70 Pro 5G Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda OIS destekli 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Sensörün OIS teknolojisine sahip olması sayesinde fotoğraf çekimlerinizde el titremelerinden kaynaklanan bulanıklaşma gibi sorunları yaşamayacaksınız. Bunun dışında 5 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamerasına da sahip. Bu da çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırmanıza imkan veriyor. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Galaxy F70 Pro 5G Batarya Özellikleri Neler?

Samsung'un açıklamasına göre akıllı telefonda 6.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. 45W hızlı şarj desteğiyle desteklenen bu pil sayesinde gün içinde sürekli şarj cihazı arama derdiniz de olmayacak.

Galaxy F70 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy F70 Pro 5G, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak üzere üç farklı depolama ve bellek opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Modelin fiyatları ise şöyle;

6 GB + 128 GB - 25.999 rupi - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 26.420 TL

8 GB + 128 GB - 29.999 rupi - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 30.485 TL

8 GB + 256 GB - 34.999 rupi - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 35.566 TL

Samsung ülkemizde çok sayıda modelini satıyor. Ancak bunların arasında maalesef F serisi telefonlar bulunmuyor. Bu nedenle Galaxy F70 Pro 5G'nin de Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro 5G'nin teknik özellikleri beni tatmin etti diyebilirim. Zira işlemcisiyle mobil oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ekranı da aynı şekilde segmentine göre başarılı. Keşke FHD+ yerine daha yüksek bir çözünürlük tercih edilseydi. Tek şikayetim bu diyebilirim. Kamerası da Galaxy S26 Ultra gibi devasa bir deneyim sunmasa da günlük çekimler için yeterli diye düşünüyorum. Son olarak pili de sürekli şarj cihazı arama derdinizi ortadan kaldıracak.