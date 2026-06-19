TurkNet, GigaFiber ve Fiber Fiyatlarına Zam Yaptı

Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten internet servis sağlayıcılarından TurkNet, fiber internet ve GigaFiber fiyatları için aldığı zam kararını uygulamaya başladı. Bununla birlikte fiyatlarda da önemli ölçüde artış meydana geldi. Bu zamdan dolayı kullanıcıların artık aylık daha yüksek bir ücret ödemesi gerekiyor.

TurkNet'in Güncel GigaFiber ve Fiber İnternet Fiyatları Ne Kadar?

GigaFiber 699 TL (Öncesi) 949,90 TL (Zamlı Fiyat) 100 Mbps fiber internet 699 TL (Öncesi) 949,90 TL (Zamlı fiyat) 1000/50 paketi 200 TL (Öncesi) 350 TL (Zamlı Fiyat)

TurkNet tarafından uygulanan son zamla birlikte GigaFiber fiyatı 949,90 TL oldu. Önceden 699 TL'ye satılan bu abonelik ücretinde yaklaşık 251 TL artış meydana geldi. Öte yandan 100 Mbps fiber internet için de artık 699 TL yerine 949,90 TL talep ediliyor. Bu arada 1000/50 paketi ise artık 200 TL değil, 350 TL.

TurkNet Neden Zam Kararı Aldı?

TurkNet'in zam kararı almasının sebebi henüz açıklanmadı fakat olası sebepler arasında artan maliyetler olduğu düşünülüyor. Bilindiği üzere şirketin personellere yaptığı ücretler, ofis kiraları, saha ekiplerinin ulaşım ve benzeri giderlerinin artması, TurkNet'in de giderlerinin artmasına sebep oluyor. Öte yandan şirketin faaliyetlerini yürütmeye devam edebilmesi için gerekli diğer masrafların da önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Tabii, terazinin diğer tarafında bir de TurkNet'in yatırımlarını artırarak daha iyi hizmet sunma hedefi bulunuyor. Türkiye'nin her yerinde hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırmak isteyen şirket, bunun için de daha fazla gelire ihtiyaç duyuyor. Bu giderleri karşılamak için de abonelik ücretlerine zam yapma yoluna başvurmuş olabilir.

TurkNet Zamları Neden Aboneler İçin Dezavantaj Oluşturuyor?

TurkNet, yeni abonelere taahhüt şartı koşmuyor. Bu, cayma bedeli ödemek isteyenler için önemli bir artı olsa da ne yazık ki belirli bir süre boyunca fiyat sabitleme avantajından yararlanılamıyor. TurkNet, yeni zam yaptığında ise aboneler bundan doğrudan etkileniyor. Tabii, burada şöyle bir durum da var: 12 aylık peşin ödeme yaparsanız zam sizi etkilemiyor. Dolayısıyla taahhütsüz kullanmanın bu dezavantajından kurtulabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

TurkNet'in zamlı ücretlerini biraz yüksek bulduğumu söyleyebilirim. GigaFiber altyapısı olan bir bölgede yaşayanlar için elbette rakiplerine göre hâlâ uygun sayılır ama şirketin fiyat politikası dolayısıyla 100 Mbps fiber kullanan birisi ile 1000 Mbps GigaFiber kullanan birisinin aynı ücreti ödemesi, bana göre ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.