Xbox'ın Ardından Gözler Sony'ye Çevrildi! PlayStation Konsollarına Bir Zam Daha Gelecek mi?

Microsoft'un 1 Ağustos itibarıyla Xbox konsol fiyatlarında artışa gitmesinin ardından gözler PlayStation tarafına çevrildi. Peki nisan ayında konsollarına zam yapan şirket bileşen krizi nedeniyle yeni bir fiyat artışı kararı daha alacak mı? Konuyla ilgili kısa bir süre önce yeni bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen detaylar!

PlayStation Konsollarına Zam Gelecek mi?

Sony kısa bir süre önce yatırımcılarına sunduğu mali raporda PlayStation konsollarına yeni bir zam gelip gelmeyeceğine dair önemli detaylara değindi. Şirket devam eden bileşen krizine karşı önlemini aldığını belirterek Mart 2027'ye kadar satılması beklenen tüm PlayStation 5 konsolları için gerekli bellek stoğunun şimdiden yaptığını altını çizdi. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa Mart 2027'ye kadar PlayStation konsollarında herhangi bir fiyat artışı görmeyeceğiz.

Zam Gelmemesinin Nedeni Sadece Stok Yapılması mı?

Şirketin yakın dönemde zam yapmayacak olmasının bir diğer nedeni de kasım ayında çıkış yapacak GTA 6 diyebiliriz. Zira Rockstar'ın yıllardır beklenen bu oyunu piyasaya sürüldüğünde doğal olarak konsol satışlarında ciddi bir artış yaşanacak. Sony bu dönemde fiyatları sabit tutarak oyuncuları kendisine çekmeyi planlıyor.

Buna bir örnek verirsek Sony'nin nisan ayında konsol fiyatlarını artırması oyuncuların fazlasıyla tepkisini gördü. Hatta nisan ayındaki satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası şirket tam da GTA 6'nın çıkacağı bu dönemde yeni bir fiyat artışı yaparak çok da riske girmek istemiyor.

Nisan Ayında PlayStation Konsollarına Ne Kadar Zam Yapılmıştı?

Sony nisan ayında PlayStation konsollarına 100 ila 150 dolar arasında bir zam yapmıştı. Bu artışla birlikte standart yani disk sürücülü PlayStation 5'in fiyatı 549,99 dolardan 649,99 dolara yükselmişti. Dijital sürümün fiyat etiketi 499,99 dolardan 599,99 dolara çıkarken, PS5 Pro ise 749,99 dolardan 899,99 dolara kadar artmıştı.

Türkiye'de PlayStation 5 Fiyatları Ne Kadar?

Türkiye'de an itibariyle çeşitli e-ticaret platformlarına baktığımızda PlayStation 5 Slim'in 825 GB'lik versiyonunun 31.619 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Standart disk sürücülü versiyonun fiyat etiketi ise 34.499 TL'den başlıyor. Son olarak 2 TB depolamalı PlayStation 5 Pro ise 57.419 TL gibi bir fiyatla oyunculara sunuluyor.

Editörün Yorumu

Sony'nin önümüzdeki yılın mart ayına kadar zam yapmayacak olması güzel bir gelişme. Zaten nisandaki zammın etkileri halen devam ediyor. Kısacası şirketin tam da GTA 6'nın çıkacağı bu dönemde yeni bir zam yapıp tepkileri üzerine çekeceğini düşünmüyorum. Ancak bileşen krizi devam ederse Mart 2027 sonrası yeni zam gelişmeleriyle karşı karşıya kalabiliriz.