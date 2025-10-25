Şok Açıklama! Bitcoin’in Yaratıcısı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Popüler kripto para borsası Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su olarak tanınan Changpeng Zhao (CZ), ABD’nin kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası almıştı. Dört aylık hapis süresini tamamlayan ve para cezası da ödeyen CZ, cezasını bitirerek özgürlüğüne kavuşmuştu. Kısa süre önce ise ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık affı yetkisini kullanarak Zhao’nun sabıka kaydını resmen temizledi.

Bugünse CZ, sabıka kaydının temizlenmesinin ardından kripto dünyasında yankı uyandıran yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Açıklamasında Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu resmen açıkladı.

CZ, Satoshi Nakamoto’nun Trump Olabileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, af konusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şunu söyleyeyim, bana söylendiğine göre o kişiymiş ama tanımıyorum, sanmıyorum ki onunla hiç tanışmış olayım... Çok fazla destekçisi vardı ve bana göre yaptığı şey bir suç bile değil.” ifadelerini kullandı.

Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ise sosyal medya platformu X üzerinden bu açıklamayı alıntılayarak “Onunla bir gün tanışmak benim için bir onur olurdu. Başkan Trump ve Satoshi. Belki de aynı kişi.” şeklinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bilmeyenler için Satoshi Nakamoto, 2008 yılında yayımladığı “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” makaleyle Bitcoin’i dünyaya tanıtan ve kimliği hâlâ bilinmeyen gizemli kişi ya da grubun kullandığı takma addır. Yıllardır kim olduğu merak edilen Nakamoto’nun kimliği üzerine birçok teori ortaya atıldı. CZ ise Trump’ın Satoshi olabileceğini söyledi.

