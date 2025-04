Character.AI ile Sinematik Videoları Fotoğraflarla Yapabilirsiniz

Character.AI, metin tabanlı sohbetlerin ötesine geçerek AvatarFX adını verdiği yeni yapay zeka destekli video teknolojisini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar yalnızca bir fotoğraf yükleyip bir ses seçerek o görselin gerçekçi şekilde konuşup mimik yapmasını sağlayabiliyor. Karakterler doğal hareketlerle ve duygusal ifadelerle videolarda boy gösteriyor.

