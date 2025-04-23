Character.AI ile Sinematik Videoları Fotoğraflarla Yapabilirsiniz

Character.AI, metin tabanlı sohbetlerin ötesine geçerek AvatarFX adını verdiği yeni yapay zeka destekli video teknolojisini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar yalnızca bir fotoğraf yükleyip bir ses seçerek o görselin gerçekçi şekilde konuşup mimik yapmasını sağlayabiliyor. Karakterler doğal hareketlerle ve duygusal ifadelerle videolarda boy gösteriyor.

SOTA DiT Difüzyon Video Üretim Modeli

AvatarFX'in arkasındaki teknoloji ise bir hayli iddialı. Videolarda SOTA DiT tabanlı bir difüzyon video üretim modeli kullanılıyor. Bu sistem sayesinde ses uyumu ve hız odaklı geliştirmelerle uzun süreli ve birden fazla konuşmacının yer aldığı sahneleri bile yüksek kaliteyle oluşturabiliyor.

Character.AI, OpenAI'ın Sora ve Google'ın Veo gibi güçlü rakipleriyle aynı lige yükseldi. Bu hamleyle birlikte girmiş oldu. Ancak burada AvatarFX'in bir farkı var. Sıfırdan video üretmek yerine kullanıcıların yüklediği görselleri animasyona dönüştürmesi. Yani hayal edilen bir sahne yaratmak yerine, mevcut bir fotoğrafı canlandırma üzerine odaklanıyor.

Ünlü Figürlerin Sahte Videoları Oluşturulabilir

Böyle bir yenilik yapay zeka dünyasında ses getirdiği gibi endişeleri de beraberinde getirir. Çünkü bu sistemle birlikte herhangi bir kişinin ya da ünlünün fotoğrafı yüklenerek, onun ağzından sahte videolar oluşturmak teorik olarak mümkün. Sadece ünlüler de değil; liderler, politikacılar ve bu minvaldeki tüm önemli kişiliklerin videoları bu yöntemle oluşturulup kötüye kullanılabilir. Ne zaman ki video oluşturma araçlarına yüz tanıma sistemi gelir ve "gerçek hayattan referans görseller kullanamazsın" şeklinde bir engelleme çıkarır, o zaman kullanıcıların endişeleri de silinir.

Siz ne dersiniz? AvatarFX; Sora ve Veo'yu geride bırakır mı?