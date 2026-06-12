Samsung'dan 120Hz Ekranlı Yeni Telefon! Snapdragon İşlemcisi Var

Galaxy A27 5G, Samsung'un Çek Cumhuriyeti web sitesine eklendi. Böylece telefonun tüm özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve Super AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus+

Gorilla Glass Victus+ Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Parmak İzi Sensörü: Destekliyor.

Destekliyor. Su Sıçramasına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm

162,4 x 78,2 x 7,8 mm Ağırlık: 200 gram

Samsung Galaxy A27 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A27 5G'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğüne sahip. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip Super AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Telefon ayrıca Gorilla Glass Victus+ teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor. Bu arada Samsung Galaxy A26 5G'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A27 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 38 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ortalama 59 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 32 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Snapdragon 6 Gen 3'ün Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Galaxy A26 5G'de ise Exynos 1380 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy A27 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy A26 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A26 5G, Galaxy A25 ve Galaxy A24'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A27 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A27 5Gnin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A27 5G'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Samsung Galaxy A26 5G, 15 bin TL civarında başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy A27 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 18 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önnüde bulundurduğumda Samsung Galaxy A27 5G'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Super AMOLED ekran, film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde önemli bir avantaj elde ediliyor çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.