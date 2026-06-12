Elektrikli BMW M3'ün Habercisi: M Concept Neue Klasse

Geçtiğimiz günlerde BMW i3 modelin tanıtılmasının ardından gözler aracın performanslı versiyonuna yeni elektrikli M3'e çevrilmişti. Otomobilseverleri fazla bekletmeyen BMW, M Concept Neue Klasse ile elektrikli M3 modelinin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Üretim versiyonuna oldukça yakın olduğunu düşündüğümüz model yeni performanslı versiyon hakkında birçok fikir veriyor.

Elektrikli BMW M3 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Neue Klasse adı verilen yeni bir tasarım çizgisine geçiş yapmaya hazırlanan BMW, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni i3 modeli ile yeni felsefesini gözler önüne sermişti. Tanıtılan konsept model ise bu tasarımın ne kadar sportif olabileceğini ortaya koyuyor. Her ne kadar konsept olsa da M Concept Neue Klasse birçok tasarım ipucunu bizlerle paylaşıyor. Markanın konsept aracı E30 M3 ile yan yana koyması da bunun en iyi göstergesi.

Bavyeralı üretici ön bölümde klasik böbrek ızgarası tasarımını Neue Klasse ile farklı bir boyuta taşıyor. Tanıtılan konsept model arka kapı kolları dışında BMW i3 ile büyük oranda aynı tasarıma sahip. Geleceğin M3'ü sportif detaylarıyla ise standart modelden ayrılıyor. Ön bölümde çok daha agresif hava girişlerine sahip olan araçta büyük bir ön spoyler de yer alıyor. Ayrıca kaput üzerindeki hava kanalı sayesinde aracın daha iyi bir yere baska kuvvetine sahip olacağını söylemek mümkün.

Yan tarafta ise daha şişkin çamurluklar ile konsept model farkını koyuyor. 21inçlik jantlara ev sahipliği yapan aracın geniş çamurluklarını doldurmak için önde 275 mm, arkada 335 mm tabanlı lastiklere yer veriliyor. Üretim versiyonun muhtemelen bu kadar şişkin çamurlukları göremeyeceğiz.

Arka bölümde de aracın genel tasarımındaki sportif tasarım devam ediyor. Bagaja entegre ducktail tarzı bir spoyler ve oldukça agresif bir arka tampon bizleri karşılıyor. Bu agresif yapılı arka tampon alt bölümde ise bir difüzörle tamamlanıyor. Aracın hem ön hem de arka tamponlarının her iki tarafında gördüğümüz kare formlu çift parçalı aydınlatma elemanları ise BMW M Departmanı'nın yeni imzası olabilir.

Elektrikli BMW M3'ün İç Mekanı Nasıl Olacak?

Yeni konsept modelin iç mekan görselleri de oldukça detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kabin genel tasarım olarak markanın i3 modelinden ilham alıyor. BMW'nin ilerleyen dönemdeki tüm modellerinde göreceğimiz asimetrik bilgi-eğlence sistemi ekranı konsept otomobilde de karşımıza çıkıyor. Ön camın altında boydan boya uzanan Panoramik iDrive ekranı da yine BMW'nin imzası niteliğinde olacak.

Ön ve orta panelin dışında ise konsept otomobil çok daha sportif detayları içerisinde barındırıyor. Merino deri kaplı dört adet bağımsız yarış koltuğuna ev sahipliği yapan araç, 5 noktalı emniyet kemerleriyle de sportif karakterini ortaya koyuyor. Yarış otomobillerinde görmeye alışık olduğumuz aracın güvenlik kafesi de nubuk deri ile kaplanmış. Bunların yanı sıra genel anlamda kullanılan kırmızı detaylar da aracı standart versiyondan ayırıyor.

Elektrikli BMW M3 Kaç Beygir Gücünde Olacak?

M Concept Neue Klasse ile elektrikli BMW M3'ün nasıl görüneceğin gözler önüne seren Alman üretici, aracın teknik özellikleri konusunda ise daha cimri davranıyor. BMW, aracın gövdesinin altında M eDrive dört elektrikli motorlu düzen olduğunu söylemekle yetindi. 800V mimariyle donatılacak olan aracın 100 kWh'den fazla kapasiteye sahip bir batarya ile donatılacağı da açıklandı.

Ancak gelen bilgilere göre yeni elektrikli M3 üretim versiyonunda 700 ile 1000 beygir arasında bir güce sahip olacak. BMW, geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli konsept otomobilin tekerlek torkunun 17 bin 990 Nm olduğunu belirtmişti. Ancak tabi ki bu motorun ürettiği tork miktarını yansıtmıyor. Bu değer vites ve diferansiyel oranının yanı sıra aktarma verimliliğine göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden yaklaşık olarak 1.500 Nm'lik bir tork değeri bekleyebiliriz.

Elektrikli BMW M3 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

BMW henüz elektrikli M3 ya da i3M modelinin satış tarihi hakkında ne bir tarih vermedi. Nürburgring'de turlamaya devam eden aracın testleri de bir süredir devam ediyor. M Concept Neue Klasse, aracın üretim versiyonunun tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Yeni performanslı elektrikli otomobili muhtemelen 2027 yılı içerisinde yollarda görebileceğiz.

Editörün Yorumu

BMW, Neue Klasse ile yeni bir çağa başlıyor. Bu tasarımın ilk temsilcilerinden bazıları i3 temelli modeller olacak. Muhtemelen önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan elektrikli M3 ya da i3M modeli ile bu tasarıma çok yakından bakma fırsatı yakalayacağız. BMW'nin geride bıraktığımız tasarımlarını göz önüne aldığımızda yeni modellerin en azından ön bölümde daha iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Tasarımdan daha önemli olan ise hiç kuşkusuz araçların sunacağı performans. Dört elektrik motoru ve 1000 beygire varan güçler kulağa oldukça güzel geliyor. Ancak araçların kullanıcılarına yaşatacağı sürüş hissi de bir o kadar önemli. Bakalım BMW, bu konuda nasıl bir iş çıkaracak? Diğer yandan hibrit motorlu yeni nesil M3'ü de merakla bekliyoruz.