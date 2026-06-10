12 GB RAM'li Galaxy S27 Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27'nin işlemcisi ortaya çıktı. Telefonda çok güçlü bir Exynos işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy S27'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S27, Exynos 2700 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Serinin bir önceki modeli Galaxy S26'da Exynos 2600 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip olan Genshin Impact'i bile ortalama 55 FPS'te çalıştırabiliyor.

Exynos 2600 işlemcisi sayesinde popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 118 FPS'te, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ortalama 117 FPS'te, uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren Call of Duty Mobile ise ortalama 58 FPS'te oynanabiliyor.

Exynos 2600 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27'de mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanacaktır. Bu arada Exynos 2600'de 3.80 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.25 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.75 GHz hızında çalışan altı çekirdek dahil olmak üzere toplamda 10 çekirdek mevcut.

Yeni işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm üretim süreci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Samsung Galaxy S25'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu güçlü işlemci Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street'i 60 FPS'te, açık dünya aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinde 4.47 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada Exynos 2600'ün 2 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27'nin 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci, Dynamic AMOLED 2X ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy S26, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S27'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy S27'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 499 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27'nin 57 bin TL civarında bir fiyata ile satılması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S27'nin oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz yapılabilecek.