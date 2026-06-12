Spotify Logosu Yeniden Değişti! Bu Kez Kullanıcıların İstediği Oldu

Spotify, 14 Mayıs 2026 tarihinde logosunda önemli bir değişikliğe gitti. O zamana kadar sade bir logo kullanan şirket, bunun yerine çok daha gösterişli bir logo kullanmaya başladı. Ne var ki bu yeni logo, kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmadı. Son atılan adımla birlikteyse çoğunluğun isteği yerine getirildi.

Spotify'ın Yeni Logosu Ne Oldu?

Spotify, 14 Mayıs 2026 tarihinde disko topuna benzeyen bir logo kullanmaya başlamıştı fakat birçok kişi, eski logonun daha iyi olduğunu öne sürdü. Söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesinden bu yana tam 1 ay oldu ve şirket, çok da benimsenmeyen bu logoyu geri aldı. Sonuç olarak klasik Spotify logosuna geri dönüş yapıldı.

Spotify Logosu Neden Değiştirilmişti?

Spotify'ın disko topunu anımsatan logosu, uygulamanın yayınlanmasından bu yana geçen 20 yılı kutlamak adına tasarlanmıştı. Bu, 20. yılı eğlenceli ve nostaljik şekilde kutlamak adına sunulan müzik dinleme geçmişini içeren özelliklerle birlikte gelmişti. Bazı kullanıcılar, Spotify'in disko topu tasarımlı logosundan hiç hoşnut olmamıştı.

Spotify da 17 Mayıs 2026'da X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gelen eleştirilere yanıt olarak disko topu benzeri logonun parıltısının herkes için olmadığının farkında olunduğunu, bu parıltının yakında sona ereceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın yapılmasının üzerinden epey uzun bir süre geçmiş olsa da Spotify uygulaması sonunda eski hâline geri döndü. An itibarıyla disko topundan bir eser kalmamış durumda.

Spotify'ın Disko Topu Benzeri Logosu Neden Beğenilmedi?

Spotify'ın disko topu benzeri logosunun beğenilmemesinin temel sebeplerinin başında insan beyninin aşina olunan simgeleri, nesneleri ve benzerlerini tercih etme eğiliminde olması geliyor. Bir logo yıllar boyunca aynı şekilde kaldığında kullanıcılar da onu görür görmez hatırlamaya başlıyor. Bu logo birden değiştiğinde ise insanlar markayı ilk bakışta tespit etmekte zorlanabiliyor.

Kullanıcılar, yeni tasarıma uyum sağlamak için ekstra çaba harcamaya ihtiyaç duyabiliyor. Diğer yandan logoların bir nostaljik unsur olduğunu da unutmamak gerek. Çocukken bir süre maruz kalınan yani sürekli olarak görülen bir logo, aradan geçen uzun yılların ardından tekrar görüldüğünde kişinin duygulanmasına sebep olabiliyor. Bu logo değiştiğinde kişi de hafızasında yer edinen o markanın eskisi gibi olmadığı sonucuna varabiliyor. İşte tüm bu sebepler, Spotify'in disko topu benzeri logosunun beğenilmemesinin temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

Editörün Yorumu

Spotify'ın disko topu odaklı logosu eğer çok beğenilseydi kalıcı olabilirdi ama kullanıcılardan yoğun tepki topladı ve bu yüzden kalıcı olacağı hiçbir zaman düşünülmedi. Bana kalırsa Spotify'ın yeni logosu, markanın yaptığı işlerle uyumlu. Tabii, alışkanlıkları kolay kolay terk edemiyoruz. O yüzden beğenmeyenlerin de haklı bir gereçesi olduğu kanaatindeyim.