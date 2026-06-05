8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! AMOLED Ekran ve 12 GB RAM'i Var

OnePlus, Turbo 6X Pro isimli bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada renk seçenekleri arasında turuncu ve siyah bulunacak.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 7400 Super

Dimensity 7400 Super RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Turbo 6'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 7400'ün Super sürümü bulunacak. Bu sürüm daha önce kullanılmamıştı. Dimensity 7400'te 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Fikir vermesi açısında bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Call of Duty: Mobile ise ortalama 72 FPS'te oynanabiliyor.

Dimensity 7400'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanacaktır. Bu arada MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensty 7400 daha önce Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Yüksek kapasite, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Turbo 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. İkinci kameraya dair detay paylaşılmadı ancak muhtemelen ultra geniş açılı kamera olacaktır. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamear tercih edilmişti. Arka kamear 4K ve 1080p, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da aynı çözünürlüklerde video kaydedebilir.

OnePlus Turbo 6X Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo 6X Pro, 18 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Turbo 6, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 1000 yuan civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 809 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklaam yapılamdığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Turbo 6X Pro'nun tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun bil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bunların dışında bir diğer önemli avantaj ise suya dayanıklılık çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.