GPT-5 Geliyor Ama Beklenenden Çok Daha Farklı Olabilir

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın GPT-5 modeliyle ilgili yaptığı heyecan verici açıklamalar bir süredir teknoloji dünyasının gündemindeydi. Altman, "insanlığın dijital süper zekâya çok yaklaştığı" yönünde iddialı söylemlerde bulunmuş, hatta bugün 700 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT'nin yapabileceklerinden korktuğunu açık açık dile getirmişti. Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT şimdi GPT-5 sürümüyle geliyor. Ama bu sürüm, GPT-3'ten GPT-4'e yapılan geçiş gibi büyük bir değişim olmayacak gibi duruyor.

GPT-4.5 Hayal Kırıklığının Bir Sonucuydu

Teknoloji sayfalarının OpenAI ve Microsoft'tan bizzat doğruladığı bilgiler gösteriyor ki; GPT-5 için o kadar da heyecanlanmaya gerek yok. Çünkü bariz bir fark görülmeyecek. Hatırlarsanız OpenAI daha önce "Orion" kod adını verdiği GPT-5 ilk versiyonunu beklendiği gibi geliştirmeyi başaramamıştı. Hatta sonrasında GPT-4.5 adıyla piyasaya sürülen model, bu başarısızlığın bir yansımasıydı.

Günlük kullanıcıların çok da fark etmeyeceği ve OpenAI'ın her geçen gün güçlenen eli sayesinde çok göze batmıyor olsa da dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ botu olarak, kullanıcılarına her zaman daha iyisini sunmak gibi bir gayeleri bulunuyor.

GPT-5 Nasıl Olacak? Özellikleri Belli Oldu?

CEO Sam Altman'ın dediği gibi bir "süper zekâ" modeli olmaması, bu modelin yine beklentilerin altında kalacağını gösteriyor. Üstelik yapılan araştırmalar, yapay zekâyı eğitmek için internette yeteri kadar veri kalmadığını ortaya koyuyor. Yani şirketler istese bile daha fazla veri bulamayacak, bu durumda daha gelişmiş modeller sunulamayacak. GPT-5'in sunacağı belli başlı özellikler şöyle: