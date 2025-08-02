Gizlilik Kalmadı: ChatGPT Sohbetleri Google Arama'da Çıkıyor

Google, yakın zamanda entegre ettiği bir özellik sayesinde Gemini sohbet botunu aramaların en başında göstererek kullanıcıya özetler, faydalı bilgiler sunmaya başlamıştı. Yapay zekâ şirketlerinin çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi için bu tarz deneyler yapmasına son zamanlarda çok sık rastlanıyor. Ancak OpenAI'ın yaptığı, tamamen sınırları aşan bir "deney" oldu.

Şirket, ChatGPT sohbetlerinin Google aramalarında görünmesini sağlayan bir özelliği test ediyordu. Ancak sonradan kullanıcıların hata yapma riski olduğunu iddia ederek özelliği kaldırdı ama biraz geç kalmıştı. Binlerce sohbet, Google Arama üzerinden erişilebilir hale geldi.

4.500 ChatGPT Sohbeti Google Arama'da Belirdi

Fast Company tarafından yayımlanan bir habere göre; ChatGPT ve 4.500 kullanıcı arasındaki özel konuşmalar Google Arama sayfasında belirdi. Üstelik bu konuşmalar öyle basit, başkalarının okumasında sakınca olmayan türden de değildi. Pek çoğu kimlik bilgileri dahil aşırı hassas kişisel bilgiler içeriyor, bazısı özel ilişkilere ve psikolog seanslarına ev sahipliği yapıyordu. Her ne kadar kimlik bilgileri yayılmamış olsa da sohbet bağlantısının herkese açık olması kullanıcıları rahatsız etti.

OpenAI Hassas Bilgilerin Yayılmasını Ciddiye Almadı

İşin en rahatsız edici tarafı hiç şüphesiz OpenAI'ın konuyu ciddiye almayışı oldu. ChatGPT bir nevi günlük bir uygulama gibi çalıştı ve basit bir tıklamayla sohbetleri bir bağlantı haline getirip erişime açtı. Ancak bu "detay", kullanıcılara bariz bir şekilde aktarılmadı. Sadece ufak bir paragrafla "bu sohbet arama sonuçlarında çıkabilir" uyarısı verdi. Kullanıcı, bu ufak puntolu uyarıyı ciddiye almadan "evet" cevabını verdiğinde tüm hassas konuşmala, arama motorlarında belirmeye başladı.

OpenAI'nin Bilgi Güvenliği Direktörü Dane Stuckey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu özelliğin şirket içinde ufak bir deney olduğunu ve hemen kaldırıldığını söyledi. Paylaşımda kullanıcıların sohbetleri "yanlışlıkla paylaşması ihtimali" sebebiyle özelliğin artık aktif olmadığına vurgu yapıldı.