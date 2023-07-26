ChatGPT'nin Android Sürümü Kullanıma Sunuldu: Nasıl İndirilir?

OpenAI'ın ChatGPT uygulaması, iOS'a gelmesinden aylar sonra Google Play Store aracılığıyla Android cihazlar için kullanıma sunuldu. Uygulama bir süredir Play Store'da yer alıyordu ve ön kayıtlar geçen hafta açılmıştı.

Yeni ChatGPT Android uygulamasını indiriyorsanız, OpenAI tarafından geliştirilen orijinal uygulama olduğundan emin olun. Play Store'da dolaşan birkaç farklı klon uygulama var ve bunlar sizi gerçek uygulama yerine onları indirmeye ikna edebilir.

Uygulama indirildikten sonra sizden oturum açmanızı ve sohbete başlamanızı isteyecektir. Kullanıcı arayüzü çok basit ve ChatGPT'nin web sürümüne benziyor.

Uygulama Zamanla Tüm Bölgelerde Kullanıma Açılacak

Şu anda Android ChatGPT uygulaması yalnızca ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya gibi belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Şirket, uygulamayı "önümüzdeki hafta içinde" diğer ülkelere de genişletmeyi planlıyor.

Android cihazınız için ChatGPT uygulamasını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.